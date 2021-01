An Giang: Khởi tố, bắt giam bị can tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép

Trước đó, khoảng 3 giờ ngày 29.12.2020, tại khu vực ấp Tân Khánh, T.T.Long Bình, Công an H.An Phú phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang phát hiện, bắt quả tang Trần Thanh Kiệt đang tổ chức đưa Trịnh Thị Chinh (28 tuổi, trú tỉnh Bắc Ninh) và Trần Thị Nhung (26 tuổi, trú Hà Nội) xuất cảnh trái phép sang Campuchia . Sau đó, vụ việc được Công an H.An Phú bàn giao cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.