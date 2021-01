Liên quan bệnh nhân Covid-19 thứ 1.440: Khởi tố 5 bị can tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép

Ngày 1.1, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố 5 bị can liên quan đến đường dây tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép xảy ra ngày 24.12.2020 trên địa bàn H.An Phú, An Giang.

Các bị can bị khởi tố, gồm: Phan Phi Hùng (41 tuổi), Trương Chí Tài (29 tuổi), Lê Văn Dinh (tên gọi khác Hiền, 30 tuổi), Phạm Thanh Hập (tên gọi khác Hạp, 30 tuổi), Trang Văn Út (31 tuổi, tất cả đều ngụ H.An Phú, An Giang).

Tổ chức đưa nhóm bệnh nhân vượt biên trái phép vào Việt Nam

Trong đó, Phan Phi Hùng móc nối với những người ở Campuchia tổ chức đưa nhóm bệnh nhân (BN) 1440 vượt biên trái phép vào Việt Nam. Các bị can Tài, Dinh, Hập, Út là do Hùng câu móc để chở người nhập cảnh trái phép qua đường biên giới thuộc H.An Phú đi TP.Châu Đốc hoặc chở đến các địa điểm mà người vượt biên yêu cầu.

Ngoài việc khởi tố 5 bị can nêu trên, Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án và bắt các đối tượng có liên quan để sớm đưa ra pháp luật xử lý nghiêm minh.

Trước đó, ngày 31.12.2020, Công an tỉnh An Giang đã phối hợp Công an tỉnh Bình Dương bắt giữ Phan Phi Hùng đang lẩn trốn ở Bình Dương. Qua điều tra bước đầu, công an xác định, sau khi tổ chức đưa đón nhóm BN nhập cảnh trái phép xong, Hùng bỏ trốn lên Bình Dương. Trước mắt, Hùng được đưa đi cách ly y tế tập trung tại Bình Dương theo quy định và lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Sau khi có kết quả và hết thời gian cách ly sẽ di lý về An Giang để xử lý.

Tính đến chiều 1.1, nhóm 9 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào VN qua tuyến biên giới tỉnh An Giang do Hùng móc nối thực hiện đã có 4 trường hợp mắc Covid-19, gồm các BN: 1440, 1451, 1452, 1453.

Cùng ngày, đại tá Huỳnh Thanh Mộng, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long, cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án hình sự làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người. “Cơ quan điều tra tiến hành khởi tố vụ án trước để điều tra, sau đó củng cố hồ sơ tiến hành các bước tố tụng tiếp theo”, đại tá Mộng nói.

Như Thanh Niên đã thông tin, tỉnh Vĩnh Long liên tiếp ghi nhận 2 ca nhập cảnh trái phép từ Campuchia và Malaysia vào Việt Nam. Cụ thể, ngày 24.12.2020, L.T.T (nam, 32 tuổi, ngụ xã Nhơn Phú, H.Mang Thít, Vĩnh Long) là BN 1440 từ Myanmar đi qua Thái Lan, Campuchia rồi nhập cảnh về VN qua khu vực biên giới thuộc H.An Phú (An Giang). May mắn là mẹ của BN này ý thức về dịch bệnh nên tự giác thông báo cho cơ quan chức năng đưa T. đi cách ly tập trung và điều trị Covid-19.

Vĩnh Long phát hiện thêm người nhập cảnh trái phép

Đến ngày 30.12.2020, cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Long tiếp tục phát hiện 1 trường hợp nhập cảnh từ Malaysia về Việt Nam bằng đường tàu biển. Đó là N.M.T (nam, 24 tuổi, ngụ xã Trung Thành Đông, H.Vũng Liêm, Vĩnh Long). Theo điều tra dịch tễ ban đầu, ngày 29.12.2020, N.M.T từ Malaysia nhập cảnh về Việt Nam bằng tàu cá tại bến Cát Lỡ thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Trên đường về, N.M.T đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người và tới nhà không đến địa phương khai báo y tế . Đến khi người dân phát hiện, báo cáo chính quyền địa phương thì N.M.T được đưa đi cách ly tập trung tại Trung tâm y tế Nguyễn Văn Thủ (H.Vũng Liêm) lúc 13 giờ cùng ngày. Khuya 31.12.2020, N.M.T có kết quả âm tính lần 1 với Covid-19.

Tối 1.1, ông Văn Công Minh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long, cho biết địa phương vừa phát hiện thêm 1 người từ Campuchia nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Đó là N.T.T (nam, 32 tuổi, ngụ ấp Phú An, xã Phú Đức, H.Long Hồ, Vĩnh Long).

Phối hợp xử lý tử thi nghi liên quan Covid-19 Ngày 1.1, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Ban Chỉ đạo phòng chống, dịch Covid-19 tỉnh Cà Mau đã có văn bản phối hợp xử lý tử thi nghi liên quan đến Covid-19. Trước đó, ngày 31.12.2020, gia đình ông Danh Đời (43 tuổi, ngụ khóm 2, TT.Sông Đốc, H.Trần Văn Thời, Cà Mau) đến cơ quan chức năng trình báo ông Đời tử vong chưa rõ nguyên nhân khi đi tàu cá đánh bắt cá ở Malaysia và đang được đưa vào cửa biển Gành Hào (thuộc H.Đông Hải, Bạc Liêu). Gia đình dự kiến thuê người đến Gành Hào để tẩn liệm, sau đó đưa thi thể về TT.Sông Đốc tổ chức đám tang và chôn cất. Nhận thấy đây là trường hợp nghi vấn tử vong và được đưa từ nước ngoài về, để thực hiện mai táng phù hợp trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 lan rộng như hiện nay, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Cà Mau yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 H.Trần Văn Thời chỉ đạo các cơ quan chức năng địa phương tiếp cận gia đình nạn nhân và đề nghị tổ chức lễ tang đúng quy định phòng, chống dịch Covid-19 nếu có yếu tố dịch tễ liên quan. Gia Bách

Khoảng tháng 7.2020, T. sang Campuchia làm việc. Thời gian gần đây, khu vực sinh sống xuất hiện các trường hợp nhiễm Covid-19 nên T. tìm cách quay về Việt Nam. Sáng 31.12, T. từ Campuchia qua tỉnh Tây Ninh và đi xe khách về tới Vĩnh Long khoảng 17 giờ. Tiếp đó, người này đi nhiều nơi ở H.Long Hồ, đến chiều tối cùng ngày, người dân phát hiện và báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Trung tâm y tế H.Long Hồ phối hợp công an huyện thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, đưa T. đến cách ly tại Trung tâm y tế H.Long Hồ. Sáng 1.1, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Long tiến hành lấy mẫu xét nghiệm. Hiện T. không có biểu hiện ho, sốt, không khó thở.

Người phụ nữ nhập cảnh trái phép ở TP.HCM âm tính với Covid-19

Ngày 1.1, bác sĩ Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), cho biết khuya 31.12, các cơ quan chức năng đã truy tìm được người phụ nữ nhập cảnh trái phép đi cùng lúc với nhóm 6 người nhập cảnh trái phép trong đó có BN 1440, 1451, 1452 và 1453, ngụ tại khu vực đường Nguyễn Văn Vịnh, P.Hiệp Tân, Q.Tân Phú. Người phụ nữ này và 23 người sống trong khu vực nhà trọ được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm. Sáng 1.1, kết quả xét nghiệm của người phụ nữ nhập cảnh trái phép cùng 23 người liên quan đều cho âm tính.

Từ 4.1, kiểm tra công tác quản lý nhập cảnh và giám sát y tế phòng dịch Covid-19 Chiều 1.1, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 (BCĐ) thông báo ghi nhận 9 BN mới, là các ca nhập cảnh. Các ca mới được công bố là BN Covid-19 thứ 1.466 - 1.474 tại Việt Nam, được cách ly ngay sau nhập cảnh tại Khánh Hòa (3 ca), Bình Dương (5 ca) và Long An (1 ca). Trong đó, các BN 1466 - 1468 từ Nga nhập cảnh sân bay Cam Ranh (Khánh Hòa) trên chuyến bay VN5062 ngày 25.12.2020, được cách ly tại tỉnh Khánh Hòa ngay sau khi nhập cảnh. Trước đó, trên chuyến bay này đã ghi nhận 9 trường hợp dương tính với vi rút SARS-CoV-2 . Các BN 1469 - 1473 từ Đức nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) trên chuyến bay VN30 ngày 30.12.2020, được cách ly tại tỉnh Bình Dương ngay sau khi nhập cảnh. BN 1474 (nam, địa chỉ ở Q.7, TP.HCM) từ Canada quá cảnh sân bay Incheon (Hàn Quốc), nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VN405 ngày 29.12.2020, được cách ly tại tỉnh Long An. Theo BCĐ, hiện 17.178 người tiếp xúc gần ca bệnh và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe phòng dịch Covid-19, trong đó, 1.210 người đang cách ly tại nhà, nơi lưu trú. Theo BCĐ, từ ngày 4 - 22.1, 5 đoàn kiểm tra do Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Y tế làm trưởng đoàn sẽ kiểm tra về công tác quản lý nhập cảnh, cách ly và giám sát y tế trong công tác phòng chống dịch Covid-19 tại 9 tỉnh, thành trọng điểm: Hà Giang, Lào Cai, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Đồng Tháp, Cần Thơ, Đắk Lắk và Gia Lai. Các đoàn kiểm tra có nhiệm vụ làm việc với BCĐ của tỉnh, TP về công tác quản lý nhập cảnh, cách ly và giám sát y tế phòng chống dịch Covid-19 đối với chuyên gia, công dân VN nhập cảnh; kiểm tra công tác quản lý nhập cảnh, khai báo y tế tại cửa khẩu, cách ly và giám sát y tế trong công tác phòng chống dịch Covid-19 đối với chuyên gia (và người thân), công dân Việt Nam nhập cảnh; việc thực hiện quy định của Bộ Y tế về cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung và cách ly tại khách sạn do người cách ly tự nguyện chi trả; kiểm tra thực tế việc theo dõi sức khỏe, giám sát y tế và báo cáo đối với các trường hợp nhập cảnh sau khi hết cách ly 14 ngày. Liên Châu

Theo HCDC, tất cả những người là F1 của BN 1451 và BN 1453 nhập cảnh trái phép tại TP.HCM đều đã có kết quả xét nghiệm âm tính.