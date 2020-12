Hé lộ đường dây tổ chức nhập cảnh trái phép

Trong khi Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vụ tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép thì Công an tỉnh Vĩnh Long cũng đang điều tra đường dây này khi có thông tin bệnh nhân 1440 đã nhờ gia đình chuyển tiền để vượt biên về Việt Nam.

Khởi tố vụ án hình sự

Ngày 30.12, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang đã ký quyết định khởi tố vụ án hình sự tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép xảy ra tại H.An Phú, An Giang vào ngày 24.12.

Sau khi có thông tin bệnh nhân (BN) 1440 nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua đường biên giới tại An Giang, sau đó di chuyển bằng ô tô 7 chỗ BS 67A-157.51 do tài xế M.V.T (30 tuổi, ngụ H.An Phú, An Giang) điều khiển, Công an An Giang đã tung lực lượng trinh sát phối hợp với công an các tỉnh, thành: Vĩnh Long, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Cần Thơ và TP.HCM tập trung rà soát những người tiếp xúc với BN và phát hiện ra đường dây n hập cảnh trái phép vào Việt Nam

1 người nhập cảnh trái phép về Cà Mau từng ở cùng phòng BN 1440 Chiều 30.12, ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau, cho biết Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh này vừa đưa vào cách ly tập trung 1 trường hợp nhập cảnh trái phép từ Campuchia có liên quan đến BN 1440. Đó là Q.N.P (30 tuổi, ngụ ấp 2, xã Trí Phải, H.Thới Bình, Cà Mau). Đến chiều cùng ngày, P. có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1. Theo thông tin P. cung cấp, khoảng 10 giờ 30 ngày 23.12, P. có ở cùng phòng trọ với 6 người VN ở Myanmar (nhóm BN 1440, 1451, 1452 và 1453). Đến khoảng 1 giờ 30 ngày 24.12, P. cùng nhóm này đi về biên giới Việt Nam qua cửa khẩu Long Bình (H.An Phú, An Giang). Tới đây, P. thuê taxi về thẳng nhà ở xã Trí Phải. Cũng theo ông Dũng, khi trở về, P. không trình báo địa phương, không khai báo y tế . Khi cơ quan chức năng phát hiện và tổ chức truy tìm thì P. đang ngồi taxi đi TP.HCM. Ngay trong đêm 29.12, P. và tài xế bị buộc quay lại Cà Mau thực hiện cách ly, lấy mẫu xét nghiệm. Gia Bách

Theo đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, Ban giám đốc Công an An Giang đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp cùng các cơ quan chức năng trong và ngoài tỉnh sớm bắt giữ các đối tượng có liên quan đường dây nhập cảnh trái phép này để xử lý.

Nhờ gia đình chuyển tiền để được về Việt Nam

Liên quan vụ việc nhóm BN 1440 và những người đi cùng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, ngày 30.12, lãnh đạo Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đang phối hợp với công an các địa phương khác để điều tra về đường dây tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép này.

Theo điều tra ban đầu, anh T. (là BN 1440) từ Myanmar lên mạng tìm người đưa về Việt Nam với giá 50 triệu đồng (chuyển khoản). Ngày 15.12, anh T. đi xe tải về Thái Lan. Tối 22.12, anh T. cùng nhóm người khác lên ô tô tải (ngồi ở thùng xe) đi đến nhà chờ tại Campuchia vào chiều hôm sau. Rạng sáng 24.12, 6 người vượt biên bằng xuồng qua sông Bình Di vào H.An Phú. Khi lên bờ ở ấp Búng Nhỏ, xã Khánh Bình, H.An Phú, họ được tài xế đón lên xe 7 chỗ.

Xe đi trên tỉnh lộ 957 rồi lên phà Tân Châu qua TX.Hồng Ngự (Đồng Tháp), sau đó di chuyển đến H.Tân Hưng (Long An). Khi đến TP.Tân An, anh T. và cô gái quê Đồng Tháp xuống xe, đón ô tô khác về quê. Ngày 29.12, cô gái này có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 (BN 1452).

Ngày 30.12, trả lời qua điện thoại từ khu cách ly, bà Trần Thị Hằng (mẹ của BN 1440) cho biết khi con trai gọi về kêu chuyển tiền để về nước, bà đã nhờ chồng ra ngân hàng ở H.Mang Thít chuyển ngay. “Nghe con nói tôi lo lắm nhưng không biết làm sao, phải đi vay mượn rồi nhờ chồng ra ngân hàng chuyển 25 triệu đồng cho số tài khoản có tên Thương”, bà Hằng kể.

Cũng theo bà Hằng, con trai bà không có điện thoại, chỉ mượn của ai đó. Lúc nói chuyện là có người ở kế bên nhắc các địa điểm. Sau khi chuyển tiền xong, con bà nhắn “nhận được rồi”, sau đó không liên lạc lại số đó được nữa. “Hôm sau, nó lại gọi về nói là đến bìa rừng Thái Lan rồi nhưng trong người còn có 10 triệu, không đủ. Tôi kêu con gái tôi chuyển thêm, cũng vào số tài khoản có tên Thương số tiền 12 triệu đồng nữa”, bà Hằng cho biết thêm.

