TP.HCM kiểm soát dịch bệnh Covid-19: 'Làm gì thì làm, sẽ không ngăn sông cấm chợ'

“Bệnh nhân 1801 đi máy bay về TP.HCM sau đó đi xe khách về Bình Dương”, ông Nguyễn Tấn Bỉnh nói và cho biết thêm riêng đối với các trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân 1843 có 49 người ở TP.HCM.

Đối với việc có dừng tuyến xe lên Gia Lai hay không, ông Võ Văn Hoan, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, cho rằng cần phải thảo luận kỹ, “làm gì thì làm nhưng sẽ không ngăn sông cấm chợ ”. Ông Hoan nhìn nhận TP.HCM là địa phương có nguy cơ lây nhiễm cao do mật độ giao thương, đi lại những ngày cận tết rất đông. Do đó, TP.HCM vừa chống dịch nhưng cũng phải đảm bảo giao thương đi lại, sản xuất của người dân với mục tiêu an toàn là trên hết.