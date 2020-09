2 phạm nhân buôn bán ma túy treo cổ tự tử tại trại giam Lào Cai

Tối 10.9, trao đổi với Thanh Niên, đại tá Phạm Gia Chiến, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Lào Cai, cho biết Công an tỉnh Lào Cai vừa cứu kịp thời 2 phạm nhân, gồm 1 bị cáo, 1 bị can tìm đến cái chết, bằng cách treo cổ tự tử tại Trại tạm giam Công an tỉnh Lào Cai.