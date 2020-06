Triệu Quân Sự đối diện án phạt nào sau khi trốn trại giam?

Đã khen thưởng người tố giác tội phạm

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết sau khi địa phương thưởng nóng Công an TP.Tam Kỳ và Ban Chỉ huy quân sự TP.Tam Kỳ về thành tích bắt phạm nhân Triệu Quân Sự, có nhiều người thắc mắc sao không khen thưởng người dân đã báo tin? Về vấn đề này, ông Thanh cho biết tại buổi tuyên dương lực lượng chức năng bắt Triệu Quân Sự sáng 19.6, lãnh đạo UBND tỉnh cũng tuyên dương việc triển khai phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; từ nguồn tin tố giác tội phạm của người dân, lực lượng công an kịp thời triển khai lực lượng để bắt giữ Sự. Việc thưởng nóng nhằm động viên kịp thời các đơn vị trực tiếp phối hợp bắt được đối tượng đặc biệt nguy hiểm, manh động, đang bị truy nã gắt gao như Triệu Quân Sự.

Đáng chú ý, sáng 19.6, Công an TP.Tam Kỳ cũng đã thưởng nóng cho người dân báo tin để bắt Triệu Quân Sự, nhưng “sự kiện” này không công khai, bởi theo quy định không công khai danh tính, hình ảnh của người tố giác tội phạm khi họ không đồng ý (nhằm bảo vệ người tố giác). Ngoài ra, Công an TP.Tam Kỳ cũng đã lập hồ sơ trình Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam tặng giấy khen cho người tố giác tội phạm.

Mạnh Cường