Hành trình 'ngao du' của Triệu Quân Sự sau khi trốn trại

Trong khi đó, nhiều lực lượng chức năng của một số tỉnh, thành ráo riết truy bắt Triệu Quân Sự.

Thoát khỏi trại giam bằng một đoạn gỗ keo lá tràm

Trưa 19.6, Công an TP.Tam Kỳ (Quảng Nam) đã bàn giao phạm nhân Triệu Quân Sự (29 tuổi, dân tộc Nùng, ngụ Thái Nguyên), phạm nhân trốn khỏi Trại giam T10 (H.Bình Sơn, Quảng Ngãi) cho cơ quan quân sự. Sự được đưa về Trại tạm giam Quân khu 5 (tại TP. Đà Nẵng ). Đại tá Đỗ Thanh Vân, Phó phòng Điều tra quân sự Quân khu 5, cho biết phạm nhân Sự sẽ bị khởi tố tội “trốn trại”. Trong quá trình chạy trốn, Sự cũng gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản. Cơ quan điều tra sẽ củng cố hồ sơ để tiến hành khởi tố.

Theo Công an TP.Tam Kỳ, khoảng 20 giờ ngày 18.6, Công an TP.Tam Kỳ nhận được tin báo về việc phát hiện một người có đặc điểm nhận dạng giống đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Triệu Quân Sự đang ngồi chơi điện tử tại tiệm internet H.T. (hẻm 155 Hùng Vương, P.An Mỹ, TP.Tam Kỳ). Công an TP.Tam Kỳ tổ chức lực lượng tiếp cận và yêu cầu người này về trụ sở để làm việc. Qua đấu tranh, người này khai nhận là Triệu Quân Sự.

Triệu Quân Sự đã đi đâu, làm gì trong thời gian bị công an truy đuổi?

Trước đó, Triệu Quân Sự bị Cơ quan Điều tra hình sự Quân khu 1 khởi tố về tội “giết người, cướp tài sản, đào ngũ” và bị Tòa án quân sự Quân khu 1 tuyên phạt mức án tù chung thân. Khi đang chấp hành án tại Trại giam T10, ngày 3.6, Sự trốn khỏi trại giam. Khoảng 15 giờ ngày 3.6, đang phục vụ tại khu vực bếp ăn dành cho phạm nhân, lợi dụng cán bộ quản lý không để ý, không có người trực gác, Sự dùng đoạn gỗ keo lá tràm có nhánh quay ngược lại, móc vào kẽm gai trên tường rào để trèo lên bờ tường xi măng, trèo qua vọng gác, bám vào đường ống nước nhảy xuống đất, chạy vào rừng.

Trên đường chạy trốn, khi đến xã Bình Nguyên (H.Bình Sơn, Quảng Ngãi), Sự trộm 1 áo thun có cổ màu cam, 1 quần soọc màu xanh, 1 ĐTDĐ, 1 xe máy rồi điều khiển xe máy trộm được di chuyển theo QL1 hướng ra bắc. Đến khoảng 1 giờ ngày 4.6, Sự đến TP.Tam Kỳ, dừng xe trên đường, nghỉ ngơi. Sau đó, Sự vào một tiệm điện thoại bán chiếc điện thoại trộm cắp được với giá 700.000 đồng.

Đến 16 giờ cùng ngày, Sự chạy tới gần khu vực đèo Hải Vân thì bị lực lượng CSGT ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra. Sự không chấp hành, điều khiển xe vượt qua trạm kiểm soát thì bị lực lượng CSGT truy đuổi. Bỏ chạy được một đoạn dài, Sự vứt xe máy bên vệ đường, lên đồi núi ẩn nấp.

Thản nhiên dạo chơi phố cổ Hội An

Khoảng 19 giờ cùng ngày, Sự quay ngược xuống biển, đi dọc đường biển theo hướng nam đến địa phận Q.Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng). Đến 0 giờ ngày 5.6, Sự đột nhập vào nhà người dân lấy trộm 1 ĐTDĐ, 700.000 đồng, rồi đi bộ vào trung tâm TP.Đà Nẵng nghỉ ngơi.

Sự ở lại TP.Đà Nẵng khoảng 2 ngày, ngủ trên ghế đá khu vực dọc bãi biển Mỹ Khê. Sáng 7.6, Sự đón xe vào TP.Hội An, đi dạo khu vực phố cổ Hội An khoảng 1 giờ thì đón xe ôm vào TP.Tam Kỳ. Tại TP.Tam Kỳ, Sự lang thang ở các tuyến đường và trộm 1 ĐTDĐ, bán được 2,5 triệu đồng và ngủ trên vỉa hè. Sáng 8.6, Sự đón xe khách Tam Kỳ - Nam Giang (Sự nghĩ xe này đi vào TP.HCM), khi xe về đến Bến xe H.Nam Giang (Quảng Nam) mới biết mình nhầm xe nên xin đi nhờ xe container xuống lại H.Đại Lộc (Quảng Nam). Khi đến cầu Hà Nha (TT.Ái Nghĩa, H.Đại Lộc), Sự xuống xe vào nhà nghỉ gần đầu cầu ngủ lại.

Rạng sáng 9.6, Sự đột nhập tiệm tạp hóa gần đó, lấy trộm 6,3 triệu đồng, thuê xe ôm đi về hướng H.Nam Giang. Lúc này, thấy lực lượng công an, sợ bị phát hiện, Sự đón xe về lại hướng TP.Tam Kỳ. Nhưng khi đến khu vực Bệnh viện Nam Giang, Sự xuống xe, lên taxi tới TX.Điện Bàn (Quảng Nam). Tại đây, Sự tiếp tục đón một xe taxi khác đi vào TP.Tam Kỳ lúc 11 giờ cùng ngày.

Từ ngày 9 - 18.6, Sự đi lòng vòng tại địa bàn vùng ven thuộc khu vực xã Tam Đàn (H.Phú Ninh), sau đó di chuyển vào trung tâm TP.Tam Kỳ để chơi game , đến khoảng 20 giờ ngày 18.6 thì bị bắt giữ.

Biết trước bản thân sẽ bị bắt

Anh M.B.C, nhân viên cửa hàng internet, cho hay Sự bị bắt khi đang ngồi chơi điện tử tại máy tính số 55 của cửa hàng, phát hiện công an đi vào, Sự đứng dậy nhưng rồi ngồi xuống. Lúc này, các cán bộ công an đến hỏi Sự tên gì và đề nghị kiểm tra CMND. Sự khai mình tên Đức Minh và nói không có giấy CMND. Sau một hồi nói quanh co, Sự đưa 2 tay ra và bảo "các anh bắt em đi".

Theo anh C., Triệu Quân Sự có mặt tại cửa hàng vào ngày 14.6, lập tài khoản có tên DUCMINH để chơi điện tử. Hằng ngày, thay vì đi ra ngoài ăn thì Sự gọi đồ ăn, nước uống tại cửa hàng. Ăn uống xong, Sự ở lại chơi game xuyên đêm, ngủ tại cửa hàng suốt 4 ngày liền. Ngoài ra, Sự liên tục đổi máy tính để chơi chứ không ngồi cố định ở một chỗ. “Hai ngày đầu Sự tới cửa hàng chơi, mọi người không để ý đến Sự. Tuy nhiên, ngày 17.6, qua nắm bắt thông tin trên báo chí, chủ cửa hàng internet nhận ra Sự và đã trình báo cơ quan công an”, anh C. nói.

Cuộc lẩn trốn khó tin của Triệu Quân Sự: Dạo chơi phố cổ Hội An, ngủ nhà nghỉ và bãi biển

Thượng tá Huỳnh Tấn Mười, Phó trưởng công an TP.Tam Kỳ, cho hay khi lực lượng chức năng hỏi "tại sao lại ngồi một mình?" Triệu Quân Sự bình thản trả lời: “Em trốn một mình thì ngồi một mình thôi. Nguyện vọng cuối cùng của em là chỉ muốn gặp mẹ”.

“Sự là một người nghiện game và có kinh nghiệm nên trong quá trình bỏ trốn không liên lạc, không nhờ sự giúp đỡ của bạn bè, người thân vì sợ bị lộ. Sau 15 ngày lẩn trốn, Sự gây ra 6 vụ trộm cắp tài sản”, thượng tá Mười thông tin thêm.