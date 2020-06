Triệu Quân Sự chơi game gì, liên hệ ai trong 4 ngày 'ngồi đồng' ở quán internet?

Sáng 20.6, thượng tá Huỳnh Tấn Mười, Phó trưởng công an TP.Tam Kỳ (Quảng Nam), cho biết đơn vị đã bàn giao phạm nhân Triệu Quân Sự (29 tuổi, dân tộc Nùng, ngụ Thái Nguyên), phạm nhân trốn khỏi Trại giam T10 (H.Bình Sơn, Quảng Ngãi) cho cơ quan quân sự vào trưa hôm qua (19.6). Sự được đưa về Trại tạm giam Quân khu 5 (tại TP. Đà Nẵng ).

Triệu Quân Sự đã đi đâu, làm gì trong thời gian bị công an truy đuổi?

Theo thượng tá Mười, trước đó vào khoảng 20 giờ ngày 18.6, khi thấy lực lượng công an ập vào bắt, Sự đang ngồi chơi game và không chống đối, phản kháng gì.

Trước khi bị bắt, trong 15 ngày lẩn trốn, Triệu Quân Sự gây ra 6 vụ trộm cắp tài sản, ngủ trên ghế đá khu vực dọc bãi biển, thản nhiên dạo chơi tại phố cổ Hội An (Quảng Nam)... Phạm nhân Sự là một người mê game

Cũng theo Công an Tam Kỳ, lúc bị bắt, Triệu Quân Sự có bên người 2 chiếc điện thoại di động. Nguồn tin của PV Thanh Niên xác định trong 4 ngày "ngồi đồng" ở quán internet, Triệu Quân Sự có thay sim điện thoại, nhiều lần gọi đi. Tuy nhiên, việc xác định Triệu Quân Sự liên hệ với ai, gọi điện thoại nội dung gì, vẫn đang được cơ quan chức năng làm rõ, hiện chưa thể cung cấp thông tin.

Chiếc máy tính số 55 mà Triệu Quân Sự đang ngồi chơi trước khi bị bắt. ẢNH: NAM THỊNH

Anh M.B.C, nhân viên quán internet nơi Triệu Quân Sự bị bắt khi đang ngồi chơi game cho biết, trước khi bị bắt Sự ngồi chơi game tại máy tính số 55 của quán, phát hiện công an đi vào, Sự đứng dậy nhưng rồi ngồi xuống. Lúc này, các cán bộ công an đến hỏi Sự tên gì và đề nghị kiểm tra CMND. Sự khai mình tên Đức Minh và nói không có giấy CMND.

Theo anh C., Triệu Quân Sự có mặt tại quán vào ngày 14.6, và lập tài khoản có tên DUCMINH để chơi điện tử.

Hằng ngày, thay vì đi ra ngoài ăn thì Sự gọi đồ ăn, nước uống ngay tại quán. Ăn uống xong Sự ở lại quán chơi game xuyên đêm, ngủ lại quán suốt 4 ngày liền. Ngoài ra, Sự liên tục đổi máy tính để chơi chứ không ngồi cố định ở một chỗ.

Ván game mà Triệu Quân Sự đang chơi khi bị công an ập vào bắt giữ có tên Silkroad online – Con đường tơ lụa. ẢNH: NAM THỊNH

Cũng theo anh C., khi lực lượng chức năng ập vào bắt quả tang thì trên màn hình máy tính mà Triệu Quân Sự sử dụng để lại ván game mà Sự đang chơi giữa chừng.

Nhân viên quán internet cho biết game mà Triệu Quân Sự chơi trước khi bị bắt có tên Silkroad online - Con đường tơ lụa. Đây là một game của Hàn Quốc có mặt gần 20 năm nay, một trong những game online 3D đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam.

Trong khi đó, một lãnh đạo TP.Tam Kỳ, ngoài thưởng nóng lực lượng chức năng đã bắt được Triệu Quân Sự thì Công an TP.Tam Kỳ cũng đã khen thưởng cho người tố giác tội phạm và đang làm hồ sơ trình Giám đốc công an tỉnh tặng giấy khen. Theo quy định để bảo vệ, giữ an toàn cho người dân thì việc khen thưởng không được công khai.