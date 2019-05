'2 thi thể bị đổ bê tông phi tang': Bộ Công an vào cuộc

Chiều 16.5, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng rúng động xảy ra ở ấp 5, xã Hưng Hòa, H.Bàu Bàng (Bình Dương).

Theo thông tin ban đầu, chiều 15.5, ông Nguyễn Thanh Huân (ngụ xã Hưng Hòa, H.Bàu Bàng), trong lúc dọn dẹp bên trong căn nhà cấp 4 vừa mới mua để dọn đến ở, thì thấy một khối bê tông nằm trong bồn chứa nước khoảng 500 lít. Dùng búa đập bể khối bê tông, ông Huân phát hiện một thi thể đang trong quá trình phân hủy

Ngay trong đêm, Công an tỉnh Bình Dương đã khám nghiệm hiện trường, chuyển thi thể về nhà xác của Bệnh viện đa khoa Bình Dương để khám nghiệm tử thi . Qua khám nghiệm, công an xác định tử thi giới tính nam; cao khoảng 1,7 m; răng hàm trên thiếu 3 chiếc (răng số 2, 4, 5); tóc ngắn sát da đầu; khoảng 30 - 35 tuổi.

Đến sáng 16.5, trong quá trình khám nghiệm hiện trường, công an phát hiện thêm một thùng phuy nhựa cao hơn 1 m cũng bị đổ bê tông bịt đầu. Khi đập bể thùng phuy này, bên trong có thêm một thi thể. Tử thi này có đặc điểm: giới tính nam; cao khoảng 1,61 m; tóc ngắn; độ tuổi khoảng 35; bên trong mặc áo thun màu trắng, bên ngoài mặc áo khoác đen có mũ, quần dài thể dục màu xanh đen.

Ngay sau đó, Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) đã phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Cơ quan công an đã thu được nhiều tài liệu, vật dụng tại hiện trường để phục vụ công tác điều tra.

Theo thông tin chính thức từ Công an tỉnh Bình Dương, căn nhà nơi phát hiện 2 thi thể vừa được ông Nguyễn Minh Vương (ngụ xã Hội Nghĩa, TX.Tân Uyên, Bình Dương) sang nhượng cho ông Huân. Trước khi sang nhượng cho ông Huân, ông Vương có cho một phụ nữ tên Thanh thuê từ tháng 10.2018. Cứ 3 tháng, bà Thanh đến nhà của ông Vương để trả tiền thuê nhà một lần.

Một số người dân cho PV Báo Thanh Niên biết, vài tháng trước, họ thấy có 3 người (1 nam và 2 nữ, trong đó một người nữ nhưng trông giống nam) đến thuê căn nhà cấp 4 này để ở. Trong quá trình ở lại đây, cả 3 thường đi về bằng ô tô và không giao thiệp với những hàng xóm xung quanh; nhiều lúc cổng phía trước của căn nhà được giăng kín bằng bạt. Khoảng trước dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5, hàng xóm không thấy 3 người thuê nhà xuất hiện và đi lại ở khu vực này.