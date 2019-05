Choáng váng với vụ phát hiện 2 thi thể bị đổ bê tông trong một căn nhà

Trưa 16.5, Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ phát hiện 2 thi thể (nghi 1 nam, 1 nữ) bỏ trong bồn nước rồi đổ bê tông ở ấp 5 (xã Hưng Hòa, H.Bàu Bàng, Bình Dương).

[VIDEO] Kinh hoàng phát hiện 2 thi thể bị đổ bê tông phi tang

Trước đó vào tối 15.5, một người đàn ông vừa mua căn nhà cấp 4 ở ấp 5 (xã Hưng Hòa, H.Bàu Bàng, Bình Dương) để ở. Trong lúc dọn dẹp căn nhà, người đàn ông phát hiện một bồn nhựa dùng để chứa nước khoảng 1.000 lít, bên trong có một khối bê tông lớn

Sau khi đập khối bê tông, người đàn ông đã phát hiện thi thể 1 người phụ nữ ở bên trong đang trong giai đoạn phân hủy.

Ảnh: ĐỖ TRƯỜNG Người dân hiếu kỳ kéo đến xem

Nhận được tin báo, lực lượng công an đến kiểm tra hiện trường. Sau khi xem xét sơ qua hiện trường, công an tiếp tục phát hiện một khối bê tông có vạt áo của nam lộ ra ngoài. Công an tiếp tục phát hiện bên trong là thi thể của một người đàn ông.

Được biết, trước đó khoảng 2 tháng, có 2 nam và 1 nữ đến thuê căn nhà nói trên để ở nhưng sau đó 3 người này đi đâu không rõ. Hiện công an đang tiến hành công tác điều tra vụ phát hiện thi thể nói trên.