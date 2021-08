2 trường y khoa lớn nhất TP.HCM triển khai mô hình chăm sóc F0 tại nhà

Hai trường y khoa lớn nhất tại TP.HCM là Đại học Y Dược (ĐHYD), Đại học Y khoa (ĐHYK) Phạm Ngọc Thạch đã chung tay cùng chính quyền TP.HCM thực hiện mục tiêu này.

Theo PGS-TS Ngọc Lan, mô hình chăm sóc F0 cách ly tại nhà của ĐHYD có 2 trụ cột chính, gồm Đội 1 giám sát từ xa và Đội 2 cấp cứu ngoại viện do ĐHYD tổ chức, có sự gắn kết với địa phương.

“2 đội phối hợp nhuần nhuyễn sẽ giúp người dân yên tâm, vì cùng 1 BS theo dõi khám bệnh 14 ngày. Khi cần cấp cứu thì 5 - 10 phút là được đáp ứng, xử lý kịp thời, tăng cơ hội cứu sống F0. Một ưu điểm khác là mô hình này đã phân tầng và chuyển viện đúng tầng phù hợp với tình trạng F0. Mục tiêu là giảm tỷ lệ tử vong, Từ ngày 2.7 đến nay, Q.10 đã giảm “nhiệt” rõ rệt”, PGS-TS Ngọc Lan thông tin.

Cũng nhằm mục đích chăm sóc F0 tại nhà, Trường ĐHYK Phạm Ngọc Thạch thành lập mô hình Tổ y tế từ xa, gồm các chuyên gia, y BS, sinh viên năm cuối của trường tư vấn từ xa cho F0 cách ly tại nhà. Mô hình thí điểm tại Q.10 và TP.Thủ Đức.

“Sẽ điều phối thuốc, ô xy đến từng cụm do Tổ y tế lưu động của trường phụ trách. Tổ y tế lưu động có xe chuyển bệnh, có BS khám bệnh tại nhà, lấy máu xét nghiệm, đưa thuốc ; người khó khăn thì được cấp thêm túi an sinh”, PGS-TS Hiệp nói và khẳng định: “Vai trò điều phối nguồn lực của địa phương rất quan trọng để quyết định khi nào tổ đến nhà F0 để cần can thiệp ngay bằng thuốc, ô xy”.