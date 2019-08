25 người chết vì tai nạn giao thông ngày đầu nghỉ lễ 2.9

Đáng chú ý, so với số liệu tai nạn ngày đầu nghỉ lễ 2.9 năm ngoái, số vụ tai nạn giao thông năm nay giảm từ 31 vụ xuống 29 vụ, nhưng số người chết tăng từ 19 người lên 25 người, tăng 31,57%. Số người bị thương cũng tăng từ 12 người lên 16 người.

Trong đó, theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh Tiền Giang, ngày 31.8 đã xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng giữa xe ô tô con và mô tô, làm chết 2 người tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

Cũng trong hôm nay, lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ đã kiểm tra, xử lý 4.717 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 4 tỉ đồng, tạm giữ 29 ô tô, 532 xe mô tô, tước 585 giấy phép lái xe các loại.

Theo số liệu báo cáo của Cục Cảnh sát giao thông, chiều 30.8 và sáng 31.8, do ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 4 gây mưa to, một số tuyến đường chính của Hà Nội và TP.HCM xảy ra tình trạng ùn ứ giao thông cục bộ do úng ngập và mật độ phương tiện tăng cao trong kỳ nghỉ lễ.

Tuy nhiên, lực lượng cảnh sát giao thông đã phối hợp với các đơn vị chức năng phân luồng, điều tiết giao thông, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài.