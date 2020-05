28 xe biển xanh tại Bình Phước vi phạm giao thông chỉ trong 8 ngày

Theo đó, từ ngày 15.4, Trung tâm Giám sát an ninh, giao thông đặt tại Công an tỉnh Bình Phước chính thức đi vào hoạt động. Qua theo dõi cho thấy, đa số người dân chấp hành tốt các quy định pháp luật khi tham gia giao thông.

Bình quân mỗi ngày có khoảng 800 lượt phương tiện vi phạm giao thông được phát hiện Ảnh: Hoàng Giáp

Theo thống kê trung bình 1 ngày có khoảng 800 phương tiện các loại, vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông.

Đáng chú ý, có nhiều xe công vụ biển số xanh thuộc quản lý của các đơn vị cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Phước vi phạm; chủ yếu là các hành vi: không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, chạy quá tốc độ, dừng đỗ không đúng nơi quy định... tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông.

Những xe biển xanh vi phạm giao thông cũng sẽ bị xử phạt theo quy định Ảnh: Hoàng Giáp

Theo thống kê trong 8 ngày (từ 15 - 22.4), đã có 28 lượt xe công vụ biển số xanh vi phạm luật giao thông. Trong đó, đa số là lỗi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông và chạy quá tốc độ.

Toàn bộ tư liệu hình ảnh của các phương tiện vi phạm, sẽ được chuyển về Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Phước “ phạt nguội” theo quy định.

Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Phước cho biết, bất kể ban ngày hay ban đêm, hệ thống camera an ninh sẽ tự động phân tích, trích xuất đối với các phương tiện giao thông để xử lý theo quy định. Đối với cán bộ công chức, viên chức nếu vi phạm quy định pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Công an tỉnh Bình Phước sẽ thông báo về các cơ quan, đơn vị biết, theo dõi và xét thi đua cuối năm.