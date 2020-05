TP.HCM: 7 người tử vong vì tai nạn trong dịp lễ 30.4 và 1.5

Ngày 4.5, Công an TP.HCM cho biết trong 4 ngày nghỉ lễ (từ ngày 30.4 đến 3.5) trên địa bàn đã xảy ra 6 vụ tai nạn giao thông (TNGT) làm 7 người tử vong

Lực lượng CSGT đã lập biên bản 2.487 trường hợp vi phạm luật Giao thông đường bộ, tạm giữ 6 ô tô, 433 xe máy, 243 giấy tờ xe các loại; ra quyết định xử phạt hành chính 1.134 trường hợp, chuyển kho bạc Nhà nước thu trên 900 triệu đồng.

Trong 4 ngày nghỉ lễ, Công an TP.HCM ghi nhận trên địa bàn xảy ra 27 vụ phạm pháp hình sự (giảm 12 vụ so với cùng kỳ năm 2019). Công an đã điều tra, khám phá 19 vụ phạm pháp hình sự, tạm giữ 35 người, thu hồi 6 xe gắn máy, 46 triệu đồng, 1 điện thoại di động.

Cũng trong 4 ngày nghỉ lễ 30.4 và 1.5, trên địa bàn TP.HCM xảy ra 2 vụ cháy (giảm 2 vụ so với cùng kỳ năm 2019), không có thiệt hại về người. Cảnh sát PCCC đã triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ 2 vụ , cứu được 1 người.

Theo Công an TP.HCM, trong dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5.2020, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tai nạn giao thông trên địa bàn được bảo đảm.