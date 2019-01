Công an TP.HCM năm thứ 4 liên tiếp kéo giảm phạm pháp hình sự

Tham dự hội nghị có thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cùng các phòng nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an TP và lãnh đạo UBND, công an các quận, huyện.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng phòng Tham mưu Công an TP, cho biết năm 2018, phạm pháp hình sự (PPHS) trên địa bàn TP tiếp tục được kiềm chế, kéo giảm năm thứ 4 liên tiếp. Trong năm qua, TP ghi nhận xảy ra 4.576 vụ PPHS (giảm 223 vụ so với năm 2017). Các loại án giảm gồm: giết người giảm 9,9%; hiếp dâm giảm 25%; cố ý gây thương tích giảm 6,31%; chống người thi hành công vụ giảm 28,95%; trộm tài sản giảm 8,94%. Công an TP đã điều tra khám phá 3.405 vụ PPHS (đạt tỷ lệ 74,41% cao hơn 2,38% so với năm 2017), bắt 3.818 đối tượng.

Năm qua, tội phạm ma túy vẫn diễn biến phức tạp, Công an TP đã điều tra, khám phá 1.511 vụ, bắt 3.174 đối tượng, thu giữ 105,271 kg heroin...; khởi tố 1.322 vụ với 1.530 bị can. Trong năm đã xử lý 315 vụ cờ bạc, bắt và xử lý hành chính 1.782 người, thu giữ 4 tỉ đồng. Triệt phá 55 vụ tổ chức mại dâm, xử lý 181 đối tượng.

Tại TP, năm 2018 xảy ra 754 vụ tai nạn giao thông làm chết 702 người, bị thương 198 người. 495 vụ cháy làm chết 27 người, bị thương 83 người, thiệt hại tài sản khoảng 13,5 tỉ đồng…

Trong năm 2019, Công an TP.HCM tiếp tục triển khai kế hoạch trên mọi mặt trận để kéo giảm tội phạm, tai nạn giao thông, cháy nổ… giữ bình yên cho TP.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP.HCM đánh giá cao những thành tích mà lực lượng Công an TP đã phấn đấu đạt được để giữ an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn TP trong năm 2018. Công an TP là lực lượng tiên phong tham mưu cho UBND, cũng như gắn kết các lực lượng khác để góp phần giữ vững bình yên, đưa TP ngày càng phát triển. Theo ông Nguyễn Thành Phong, bên cạnh những mặt làm tốt, Công an TP cũng phải nhìn thấy những hạn chế để chấn chỉnh và phát huy hết sức mạnh của mình.