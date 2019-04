3 anh chị em lãnh án tù vì đánh kiểm sát viên, đại náo phiên tòa

Ngày 26.4, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm 3 bị cáo trong vụ án đại náo phiên tòa, đánh một kiểm sát viên Viện KSND H.Bình Chánh (TP.HCM).

HĐXX nhận định hành vi đánh kiểm sát viên, đại náo phiên tòa của các bị cáo cần xử lý nghiêm, nhưng do các bị cáo hiểu biết pháp luật hạn chế, đã ăn năn hối cải nên được giảm nhẹ

Theo cáo trạng, sáng 23.7, TAND H.Bình Chánh xét xử sơ thẩm vụ án dân sự tranh chấp lối đi giữa nguyên đơn là ông Nguyễn Văn Nam và bị đơn là ông Nguyễn Văn Hiền, bà Trần Thị Em cùng một số người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan khác, đều là những người trong gia đình Hiền.

Đến 12 giờ cùng ngày, khi chủ tọa đang công bố bản án, Hiền không đồng ý nên giơ tay xin cho nói ý kiến nhưng chủ tọa vẫn tiếp tục đọc bản án.

Sau khi chủ tọa phiên tòa công bố xong bản án, Hiền giơ tay phản đối đồng thời chạy lên bàn kiểm sát viên, đánh 3 cái vào mặt kiểm sát viên Viện KSND H.Bình Chánh Nguyễn Văn Lân.

Lúc này, lực lượng hỗ trợ tư pháp làm nhiệm vụ bảo vệ phiên tòa đã khống chế và đưa Hiền ra khỏi phòng xử. Sau đó người nhà Hiền cùng tập trung ra khỏi phòng xử, la lối, gây ồn ào tại trụ sở TAND H.Bình Chánh.

Một phóng viên dùng điện thoại ghi hình vụ việc thì bị người nhà của Hiền, trong đó có bị cáo Loan, xông đến cản trở, bắt xóa clip. Thấy căng thẳng, bảo vệ TAND H.Bình Chánh đến ngăn cản thì Hiền định xông đến đánh bảo vệ nhưng bị ông Phan Minh Tuấn (cán bộ Công an TT.Tân Túc, H.Bình Chánh) cùng lực lượng công an bảo vệ phiên tòa đến ngăn cản lại. Ngay lập tức, Hiền dùng chân đạp vào người ông Tuấn. Ngoài ra, bị cáo Loan còn dùng gậy đánh ông Tuấn 4 cái. Sang cũng đánh công an để giải vây cho Hiền.

Sau khi Hiền và người nhà đại náo phiên tòa, cả ba bị can bị khống chế đem về trụ sở Công an TT.Tân Túc làm việc. Qua làm việc, lấy lời khai và quá trình điều tra, các bị can đều thừa nhận tất cả các hành vi đánh kiểm sát viên và đại náo phiên tòa.