3 công nhân chạy xe máy từ Bình Dương về Nghệ An dương tính Covid-19

Sáng 2.8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, kết quả xét nghiệm bằng PCR xác định 3 người là công nhân chạy xe máy từ Bình Dương về quê Nghệ An bị nhiễm Covid-19.

Đó là anh N.V.D (30 tuổi, ngụ xã Tân Thành H.Yên Thành, Nghệ An). Anh D. chạy xe máy từ TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương về đến Nghệ An ngày 1.8.

Khi đến chốt kiểm soát dịch ở cầu Bến Thủy (TP.Vinh), anh D. được test nhanh và sau 2 lần test đều cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, anh D. được cách ly tại Trạm Y tế xã Nghi Đức (TP.Vinh) và kết quả xét nghiệm RT-PCR vào tối cùng ngày cũng xác đinhh tính với Covid-19

Trường hợp khác là anh V.B.P (33 tuổi, ngụ xã Mường Lống, H.Kỳ Sơn, Nghệ An), cũng trở về quê bằng xe máy từ Bình Dương. Ngày 1.8, anh P. về đến chốt kiểm soát dịch trên quốc lộ 7 (thuộc xã Chiêu Lưu, H.Kỳ Sơn), được test nhanh cho kết quả dương tính. Mẫu xét nghiệm PCR cũng cho kết quả tương tự.

Bệnh nhân thứ 3 là anh L.B.X (26 tuổi, ngụ xã Huồi Tụ, H.Kỳ Sơn), chạy xe máy trở về từ Bình Dương. Đến ngày 31.7, anh X. được test nhanh khi về đến chốt kiểm soát dịch tại xã Chiêu Lưu (H.Kỳ Sơn) thì phát hiện bị nhiễm Covid-19.