TP.HCM: 12 chốt kiểm soát dịch Covid-19 xử phạt 4.911 trường hợp với hơn 10,4 tỉ đồng

Ông Dương Anh Đức - Phó chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, Công an TP đã huy động 13.853 cán bộ chiến sĩ tham gia phòng, chống dịch. Trong đó lực lượng tăng cường của Bộ Công an là 786 cán bộ chiến sĩ; sinh viên các trường CAND trên địa bàn TP là 794 sinh viên.

Thành phố đã linh hoạt, điều động 832 cán bộ chiến sĩ các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP tăng cường cho công an các địa phương trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Công an TP đã tổ chức 12 chốt, trạm của TP, tiến hành tổng kiểm soát hơn 1,4 triệu lượt phương tiện các loại, kiểm tra hơn 1,3 triệu người; lập biên bản xử phạt vi phạm các quy định về phòng, chống dịch bệnh 4.911 trường hợp , với tổng số tiền hơn 10,4 tỉ đồng.

Ngoài ra, Bộ Tư lệnh TP cũng đã điều động hơn 27.000 cán bộ, chiến sĩ, dân quân phục vụ tại các khu cách ly, bệnh viện dã chiến và khu phong tỏa. Đồng thời mở đợt cao điểm phối hợp với lực lượng hóa học của Quân khu 7, Bộ Quốc phòng và lực lượng hóa học TP thành lập 2 đội, mỗi đội 8 xe phòng hóa chuyên nghiệp phun khử khuẩn diện rộng toàn TP, tổ chức liên tục tại những khu vực cách ly, phong tỏa, khu vực bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19, địa bàn có nguy cơ cao, các khu nhà trọ, khu dân cư.

Các đơn vị, địa phương đã tăng cường tuần tra, kiểm soát việc chấp hành các quy định về giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, nhất là ở các tuyến, khu vực, địa bàn thường tập trung đông người, khu vực công cộng; xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm ngăn chặn, hạn chế tối đa sự lây lan của dịch bệnh trong cộng đồng.

TP.HCM cố gắng kiểm soát tình hình dịch nhưng số ca nhiễm vẫn tăng cao