TP.HCM: Phong tỏa P.21, Q.Bình Thạnh với hơn 20.000 dân

Theo đó, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 Q.Bình Thạnh đã quyết định áp dụng biện pháp phong tỏa tạm thời, cách ly y tế đối với P.21 do khu vực này có số ca nhiễm Covid-19 tăng lên.

P.21 có hơn 20.000 dân. Hiện đã có 252 ca dương tính Covid-19 tại địa phương này.

UBND P.21 đã phát đi thông báo cùng ngày, theo đó, thời gian phong tỏa, cách ly bắt đầu từ 0 giờ ngày 24.7.2021 đến khi có thông báo mới

Trong thời gian áp dụng biện pháp phong tỏa tạm thời, cách ly y tế, tại P.21, yêu cầu người dân không được ra khỏi khu vực trừ nhân viên y tế , những người thực hiện công vụ, các trường hợp khẩn cấp như cấp cứu, khám chữa bệnh và các trường hợp đặc biệt khác.

Đảm bảo giãn cách xã hội , giữ khoảng cách người với người, cách ly giữa nhà với nhà, không tập trung quá 2 người tại nơi công sở, công ty.

Trong trường hợp cá nhân không tuân thủ yêu cầu áp dụng biện pháp phong tỏa, cách ly y tế sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định pháp luật.

Trước đó, Q.Bình Thạnh cũng đã áp dụng biện pháp phong tỏa, cách ly y tế với P.19 ẢNH: L.T

Các tổ chức đang hoạt động kinh doanh và người dân cư trú trên địa bàn P.21 cần nghiêm túc chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời chủ động liên hệ các bộ phận sau để được hỗ trợ, hướng dẫn:

Liên hệ UBND P.21 với số 0283.38992233 để được hỗ trợ công tác điều phối, đảm bảo nhu yếu phẩm, hàng hóa thiết yếu của các kênh bán hàng phục vụ; phản ánh các vấn đề liên quan đến hỗ trợ chính sách - xã hội.

Liên hệ Trạm y tế P.21 với số 0283.8999340 để được hỗ trợ công tác chăm sóc sức khỏe , các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Liên hệ Công an P.21 với số 0283.8996829 để phản ánh các vấn đề liên quan đến an ninh, an toàn trật tự trên địa bàn.

Q.Bình Thạnh có 20 phường. Địa phận P.21 giáp ranh với P.19 với các tuyến đường đông dân nối dài như đường Ngô Tất Tố, Nguyễn Văn Lạc, Xô Viết Nghệ Tĩnh...

Trước đó, P.19 với hơn 19.000 dân cũng đã áp dụng biện pháp phong tỏa, cách ly tế.