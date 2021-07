TP.HCM triển khai Chỉ thị 16 tăng cường: 2 tuần tới có ý nghĩa quyết định

Mục tiêu của thành phố nhằm phong tỏa, kiềm chế tốc độ lây lan của dịch; giữ vững, mở rộng vùng an toàn và kiểm soát sự lây lan vùng nguy cơ cao bằng 4 nhóm giải pháp trọng tâm.

Thành ủy TP.HCM xác định thời gian cao điểm 2 tuần tới có ý nghĩa quyết định đối với kết quả phòng, chống dịch của thành phố; đồng thời yêu cầu các lãnh đạo chủ chốt, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thành ủy viên, người đứng đầu các cấp đoàn kết, thống nhất, quyết tâm, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, vượt qua thách thức, hành động quyết liệt, phấn đấu hoàn thành tốt nhất kế hoạch đề ra.

Thành ủy TP.HCM giao Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố khẩn trương cụ thể hóa thành quyết định bảo đảm tính pháp lý cao nhất, chỉ đạo tổ chức thực hiện đạt hiệu quả các giải pháp tăng cường Chỉ thị 16 đề ra.

Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng, nhất là ngành y tế phối hợp kịp thời các địa phương xây dựng các kịch bản chi tiết, giải pháp cụ thể phòng, chống dịch như: phòng ngừa, xét nghiệm, cách ly, điều trị... phù hợp với diễn biến mới của dịch; tập trung đẩy nhanh tiến độ tiếp nhận, mua và tiêm vắc-xin.

Ban Cán sự Đảng UBND TP.HCM lãnh đạo UBND TP.HCM trực tiếp phối hợp với các bộ ngành, Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ tranh thủ tối đa sự chi viện nguồn nhân lực, bảo đảm các nhu cầu về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, thuốc chữa bệnh phục vụ phòng, chống dịch.

Tập trung nâng cao năng lực, kịp thời xử lý, tiếp nhận, chăm sóc và điều trị các ca F0, nhất là các ca nặng; khẩn trương ban hành các quy định, hướng dẫn chi tiết, dễ hiểu, dễ làm để vận hành tại khu cách ly F0, Fl, khu phong tỏa và việc chuẩn bị các khu cách ly F0 tại địa phương.

Bên cạnh đó, tiếp tục chỉ đạo phối họp tổ chức tốt việc cung ứng vận chuyển, tiếp nhận, lưu thông hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống và sản xuất thông suốt, thuận lợi, tuyệt đối không gây ách tắc, ảnh hưởng đến các hoạt động phòng, chống dịch; xây dựng kế hoạch phối hợp tạo điều kiện hỗ trợ người dân về các địa phương bảo đảm cách ly theo quy định.

Công an TP.HCM phối hợp với các cơ quan liên quan và địa phương, xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể và tăng cường chỉ đạo hướng dẫn chi tiết các tình huống rõ ràng, dễ hiểu, dễ thực hiện trong toàn lực lượng; kết hợp thực hiện nhiệm vụ phòng, chống cháy nổ tại các bệnh viện dã chiến , điều trị, khu phong tỏa, khu cách ly; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Kiên quyết xử lý nghiêm các tố chức, cá nhân vi phạm các quy định về phòng, chống dịch hoặc lợi dụng tình hình dịch bệnh để xuyên tạc, kích động, chống phá.