Mạnh tay xử lý hành vi tung tin giả

Ông Từ Lương, Phó giám đốc Sở TT-TT, cho hay Sở đang phối hợp Công an TP.HCM xác minh làm rõ hành vi của ông Phan Hữu Điệp Anh (60 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) đăng tải hình ảnh xuyên tạc, kích động, gây hoang mang dư luận, gây chia rẽ chính quyền và nhân dân. Cụ thể, chiều 19.7, trên mạng xã hội Facebook lan truyền hình ảnh một người đàn ông trung niên tự thiêu trên địa bàn P.Trường Thọ, TP.Thủ Đức (TP.HCM) và kèm theo bình luận bức xúc về cách chống dịch Covid-19 của TP.HCM, người dân phẫn uất nên tự thiêu giữa đường.

Bắt giam bị can sử dụng hình ảnh cắt ghép, đưa nội dung xuyên tạc

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (Công an TP.HCM) phối hợp các đơn vị liên quan xác minh, làm việc với ông Điệp Anh. bước đầu người này thừa nhận hành vi sử dụng hình ảnh cắt ghép nêu trên, lồng ghép, đưa nội dung xuyên tạc rồi phát tán lên mạng xã hội Facebook.

Tối cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an Q.Bình Thạnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng với ông Điệp Anh. Công an TP.HCM đang tiếp tục rà soát, xác minh, nhận diện nhiều tài khoản mạng xã hội đã và đang có hành vi tung tin sai sự thật, xuyên tạc , liên quan đến công tác phòng chống dịch, phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm.