Kiên Giang: Bất chấp giãn cách xã hội, 27 người tụ tập lắc tài xỉu ăn tiền

Ngày 23.7, đại tá Nguyễn Văn Thông, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Kiên Giang , cho biết lực lượng chức năng đang lấy lời khai 27 người tụ tập đánh bạc giữa lúc toàn tỉnh đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, Công an TP.Rạch Giá (Kiên Giang) đột kích, bắt quả tang tụ điểm đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu ăn tiền tại khu đất trống trước nhà một hộ dân ở khu phố Võ Trường Toản, P.Vĩnh Quang, TP.Rạch Giá. Phát hiện có công an, nhiều con bạc tìm cách chạy trốn, nhưng công an đã kịp thời bắt giữ 27 người. Tang vật thu giữ tại hiện trường gần 150 triệu đồng, 2 bộ tài xỉu cùng nhiều tang vật khác phục vụ cho việc đánh bạc.