Vĩnh Long giãn cách xã hội: 5 người tụ tập 'bàn thời sự' bị phạt 75 triệu đồng

Sáng 22.7, Công an H.Tam Bình ( Vĩnh Long ) cho biết đã lập biên bản và đề xuất UBND huyện ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5 người (mỗi người 15 triệu đồng) có hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người. 5 người này đã tụ tập “bàn thời sự” trong lúc toàn tỉnh đang thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19.

Trước đó, khoảng 15 giờ 20 phút ngày 21.7, tổ công tác gồm lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp Công an H.Tam Bình và Công an xã Hòa Thạnh bất ngờ kiểm tra nhà ông Nguyễn Vĩnh Thường (46 tuổi, ngụ ấp 3, xã Hòa Thạnh, H.Tam Bình).