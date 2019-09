3 học sinh tiểu học ở An Giang chết đuối

Sáng 14.9, tin từ UBND H.Tri Tôn ( An Giang ) xác nhận trên địa bàn huyện vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm làm 3 học sinh Trường tiểu học A An Tức (xã An Tức, H.Tri Tôn) tử vong, gồm: Chau Chét, Chau Ga Vin (cùng học lớp 5) và Chau Tiên (lớp 4).