3 ngày phá 2 đại án, thu giữ hơn 300 kg ma túy

Cụ thể, khoảng 1 giờ 15 ngày 17.2, tại khu vực Cầu Tàu 2, Km 79 trên QL8A (thuộc địa phận xã Sơn Kim 1, H.Hương Sơn, Hà Tĩnh), Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh phối hợp với Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C04) Bộ Công an và Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện 2 người Lào đi trên xe du lịch 9 chỗ ngồi UN-2645 (biển kiểm soát Lào) có biểu hiện khả nghi nên yêu cầu dừng xe kiểm tra. Phát hiện lực lượng chức năng, cả hai bỏ lại xe chạy vào rừng lẩn trốn.

Lực lượng chức năng khám xét ô tô, thu giữ 12 bao tải chứa 294 kg ma túy "đá"; đồng thời tổ chức vây bắt được 1 trong 2 người bỏ trốn là Vangchueyang Briachear (25 tuổi, ngụ bản Vàng Ban, H.Xay Chăm Phon, tỉnh BôlyKhămXay, Lào). Tại cơ quan điều tra, Vangchueyang Briachear khai cùng một người bạn vận chuyển thuê số ma túy trên cho một người đàn ông ngụ tại H.Căm Cợt (tỉnh BôlyKhămXay, Lào) từ Lào vào VN qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (H.Hương Sơn, Hà Tĩnh). Đến chiều tối qua, lực lượng chức năng vẫn đang vây bắt nghi phạm còn lại bỏ trốn.

Trước đó, chiều 15.2, Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp C04 phát hiện Nguyễn Thành Trung (34 tuổi, ngụ xã Sơn Tây, H.Hương Sơn, Hà Tĩnh), Nguyễn Anh Tuấn (28 tuổi, ngụ xã Kim Liên, H.Nam Đàn, Nghệ An) và Nguyễn Hữu Phước (21 tuổi, ngụ P.Kỳ Trinh, TX.Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đi 2 ô tô trên QL8C, theo hướng H.Đức Thọ - H.Hương Sơn (Hà Tĩnh), nghi vận chuyển ma túy nên tiến hành truy bắt. Các nghi phạm nhấn ga bỏ chạy với tốc độ cao hướng về xã Sơn Giang (H.Hương Sơn). Chạy được khoảng 5 km, ô tô bán tải màu trắng không biển số chở Trung và Tuấn đâm vào xe của lực lượng công an, lao xuống ruộng. Phước lái ô tô hiệu Toyota Fortuner 81A-174.96 chạy phía trước thấy vậy nên bỏ xe lại, trốn vào cánh rừng thuộc xã Sơn Giang.

Sau khi xe lao xuống ruộng, Trung và Tuấn ôm súng, lựu đạn cố thủ trong xe. Sau hơn 1 giờ lực lượng chức năng bao vây, thuyết phục, Tuấn ra đầu thú nhưng Trung vẫn ôm súng cố thủ. Đến hơn 19 giờ cùng ngày, Trung ra khỏi xe, buông súng và lựu đạn đầu hàng.

Kiểm tra trên 2 ô tô, công an thu giữ gần 10 kg ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng tự chế, 1 quả lựu đạn, nhiều dao và một số tang vật liên quan. Trong đêm, lực lượng chức năng tiếp tục truy bắt nghi phạm bỏ trốn. Đến 9 giờ ngày 16.2, Phước đã ra đầu thú sau hơn nửa ngày lẩn trốn trong rừng.

Tiếp tục mở rộng điều tra, chiều 16.2, lực lượng chức năng bắt giữ thêm Nguyễn Trung Sơn (27 tuổi, ngụ thôn Kim Thành, xã Sơn Tây, H.Hương Sơn) khi đang ở tại nhà riêng. Qua khám xét, công an thu giữ thêm 1.800 viên ma túy tổng hợp. Công an xác định, Sơn chính là em họ của Nguyễn Thành Trung.

Đại tá Lê Văn Sao, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, cho biết cả 4 nghi phạm bị bắt giữ nằm trong đường dây vận chuyển ma túy trên tuyến biên giới từ Lào về VN qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (H.Hương Sơn, Hà Tĩnh). Để triệt phá, Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với C04 Bộ Công an xác lập chuyên án đấu tranh.