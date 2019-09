3 người nghiện ma túy trốn thoát khỏi xe đặc chủng của công an

Theo đó, khoảng 22 giờ ngày 19.9, xe đặc chủng của Công an tỉnh Bình Dương chở 3 người nghiện ma túy , lưu thông trên đường ĐT742 để đến trung tâm cai nghiện ma tuý bắt buộc ở H.Phú Giáo (Bình Dương).

Tuy nhiên, trong lúc xe đặc chủng dừng đèn đỏ ở khu vực qua xã Vĩnh Tân (TX.Tân Uyên), 3 người nghiện ma túy đã phá lỗ thông gió trên nóc xe đặc chủng trốn thoát vào rừng cao su. Ngay sau đó, Công an TX.Tân Uyên và Công an xã Vĩnh Tân huy động hàng chục cảnh sát đến hiện trường vây bắt.

Đến rạng sáng 20.9, 3 người nghiện ma tuý bị công an bắt được, giao cho trung tâm cai nghiện ma tuý.

Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, Trại giam An Phước (Bộ Công an, đóng trên địa bàn H.Phú Giáo, Bình Dương) phối hợp với Công an TP.Đồng Xoài (Bình Phước) bắt giữ Nguyễn Văn Lộc (26 tuổi, ngụ Tây Ninh) sau khi phạm nhân này trốn khỏi trại giam được khoảng hơn 5 giờ.