Tất cả 322 phường, xã ở TP.HCM đều có người nghiện ma túy

Chiều 27.5, Sở LĐ-TB-XH TP.HCM làm việc với một số quận huyện và cơ quan chức năng liên quan đến thông tin người nghiện công khai chích hút ma túy Ông Trần Ngọc Du, Chi cục trưởng Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội TP, cho biết tình hình người nghiện ma túy ở TP chưa có chiều hướng giảm. Qua thống kê, tính đến ngày 31.12.2018, TP có hơn 23.500 người nghiện có hồ sơ quản lý. Trong đó có mặt ở địa phương gần 10.500 người (tỷ lệ gần 45%), ở cơ sở chữa bệnh hơn 11.800 người (tỷ lệ hơn 50%), trại tạm giam, nhà tạm giữ hơn 1.200 người (hơn 5%).

Ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH, cho biết không chỉ một số địa phương báo chí thông tin có người nghiện ma túy, mà tất cả 322 phường xã thuộc 24 quận huyện của TP đều có người nghiện ma túy. Bởi người nghiện ở các trung tâm cai nghiện đều có ở 322 phường xã của TP. Đáng chú ý, 70% số người nghiện sử dụng ma túy đá ; 45% người nghiện cai nghiện ở trung tâm cai nghiện có tiền án, tiền sự và xu hướng trẻ hóa (dưới 35 tuổi).

Thượng tá Võ Văn Trai, Phó trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC04) Công an TP, cho hay việc báo chí nêu người nghiện chích hút ở cầu đi bộ, địa bàn giáp ranh, bến xe, đường phố… chỉ là một phần nhỏ bởi tình trạng người nghiện sử dụng ngầm mới nhiều và đáng sợ - tức là đối tượng nghiện sử dụng ma túy trong quán bar, khách sạn

Thượng tá Trai cho hay, vừa qua nhiều vụ vận chuyển ma túy với số lượng rất lớn bị Bộ Công an và Công an TP bắt giữ. Những vụ vận chuyển này chủ yếu do người nước ngoài, lợi dụng sự thông thoáng của “luồng xanh, luồng đỏ” trong quy định thông quan để tổ chức, thực hiện. Đặc biệt hình thức vận chuyển ma túy bằng đường bộ, qua đường tiểu ngạch vào VN đang được các “ông trùm” buôn bán ma túy thực hiện.