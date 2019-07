3 tên trộm thực hiện vụ trộm tiền tỉ ở cù lao Minh, Vĩnh Long ra sao?

Ngày 21.7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ trộm hơn 8 tỉ đồng xảy ra ở cù lao Minh, thuộc xã Bình Hòa Phước, H.Long Hồ (Vĩnh Long).

Theo thượng tá Trần Văn Vụ, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long, đến nay Cơ quan CSĐT đã khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can, gồm: Hồ Đức Thiện (33 tuổi, ngụ xóm 6, xã Quỳnh Châu, H.Quỳnh Lưu, Nghệ An); Trần Văn Anh (35 tuổi) và Trần Đức Thảo (36 tuổi, cùng ngụ xóm Tân Phong, xã Nghĩa Thắng, H.Nghĩa Đàn, Nghệ An) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản

Theo hồ sơ công an, cả 3 bị can này đều có lai lịch bất hảo. Thiện có 4 tiền án tội trộm cắp tài sản và đánh bạc. Sau khi ra tù, Thiện vào Bình Dương sinh sống, rồi kết thân với Thảo (có 2 tiền án về trộm cắp tài sản, 1 tiền án về tội đánh bạc) và Anh (có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản).

Hồ Đức Thiện lúc bị bắt tại khách sạn Ảnh: Xuân Phúc

Theo điều tra, vụ trộm xảy ra vào chiều 4.12.2018 tại căn nhà của bà Nguyễn Thị Thanh Hương (41 tuổi, ở xã Bình Hòa Phước, H.Long Hồ).

Sau khi phát hiện chủ nhà đi vắng, Thiện cùng 2 đồng bọn tổ chức đột nhập. Anh chạy xe máy dừng trước nhà nạn nhân giả vờ nghe điện thoại, sau đó bấm chuông kiểm tra bên trong nhà còn có người hay không. Thảo chạy xe máy khác chở Thiện dừng gần đó. Sau khi Anh bấm chuông xác định bên trong nhà không có người đã thông báo cho Thiện vòng ra phía sau nhà.

Bị can Trần Đức Thảo tại cơ quan công an Ảnh: Xuân Phúc Thiện vô hiệu hóa các camera quan sát phía sau, dùng tua-vít phá 2 lớp khóa cửa sau bếp đột nhập vào nhà. Khi vào nhà, Thiện phát hiện camera an ninh đang quay về hướng mình nên bước đến vô hiệu hóa camera này.

Thiện vào phòng ngủ, kéo 2 két sắt ra ngoài, sau đó dùng mắt cắt sắt mang theo cắt thủng, cạy bung két sắt và gom tiền, vàng, nữ trang bỏ vào túi vải.

Sau khi gây án, Thiện tẩu thoát bằng cửa sau và gọi Thảo đến đón. Cả 3 tẩu thoát trên 2 xe máy trên QL57 theo hướng đi tỉnh Bến Tre, sau đó đến TP.HCM và nhiều tỉnh khác.

Bị can Trần Văn Anh tại cơ quan công an Ảnh: Xuân Phúc

Chiều tối hôm đó, bà Hương cùng chồng đi về nhà thì phát hiện kẻ gian đột nhập phá két sắt trộm 3,3 tỉ đồng tiền mặt; 30,5 lượng vàng 24K; 10 lượng vàng SJC, 28 lượng vàng 18K cùng nữ trang đính kim cương trị giá hơn 3,5 tỉ đồng. Tổng tài sản nạn nhân báo mất trộm khoảng 8,5 tỉ đồng.

Các két sắt trong nhà bà Hương bị phá Ảnh: Xuân Phúc

Nhận tin báo, Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp Công an H.Long Hồ xác lập chuyên án. Sau 3 tuần đeo bám tại Hà Nội và các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, đến trưa 25.12.2018, Công an tỉnh Vĩnh Long bắt giữ Thiện tại khách sạn ở TT.Plei Kần (H.Ngọc Hồi, Kom Tum) thu giữ 400 triệu đồng.

Qua điều tra, Thiện thừa nhận cùng với Thảo và Anh gây ra vụ trộm trên. Theo lời khai của Thiện, số tiền trộm được 2,2 tỉ đồng, còn nữ trang bán khoảng 600 triệu đồng. Số tiền này, Thiện chia cho đồng bọn rồi bỏ trốn cho đến khi bắt giữ.

Sau khi Thiện bị bắt, Thảo và Anh bỏ trốn nên cơ quan điều tra ra quyết định truy nã. Sau nửa năm lẩn trốn, ngày 17.6, cả 2 đã đến Cục cảnh sát hình sự phía Nam đầu thú.

“Các nghi phạm gây án với thủ đoạn khá tinh vi, mang tính chất 'chuyên nghiệp', có sự chuẩn bị từ trước. Ban chuyên án của Công an Vĩnh Long đã tập trung lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và phối hợp hiệu quả với các đơn vị nghiệp vụ trong lực lượng công an, để phá án”, thượng tá Trần Văn Vụ cho biết.