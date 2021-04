3 thai phụ Nghệ An vượt biên sang Trung Quốc bán con

Sáng 24.4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Tổ chức trẻ em Rồng Xanh bàn giao 3 phụ nữ (đều ngụ ở H.Kỳ Sơn, Nghệ An) sang Trung Quốc bán con về cho gia đình.