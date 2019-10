Trở lại nơi phụ nữ vượt biên để bán con

Thượng tá Tô Văn Hậu, Trưởng công an H.Kỳ Sơn, cho biết nạn bán con khiến lực lượng công an rất “đau đầu” vì khó từ việc xử lý đến ngăn chặn. Từ đầu năm 2019 đến nay, công an đã làm rõ 2 vụ, xác định được 2 nghi phạm đưa 3 sản phụ sang Trung Quốc sinh con rồi bán. Tuy nhiên, không thể khởi tố vì chưa có văn bản pháp luật nào quy định về hành vi mua bán bào thai. Việc sinh con và bán con xảy ra ở Trung Quốc, nạn nhân không tố cáo và công an không có bằng chứng nên không thể xử lý. Các vụ án này, công an phải linh hoạt chuyển sang xử lý hành vi tổ chức đưa người khác trốn đi nước ngoài trái phép. Với tội danh này cũng chỉ xử lý được người tổ chức đưa sản phụ đi, còn người mẹ bán con thì vô can. Và cuộc chiến chống nạn bán con vì thế vẫn vô cùng gian nan.