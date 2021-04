35 học sinh tiểu học phải cấp cứu sau khi chơi 'slime nước'

Ông Nguyễn Nhơn, Hiệu trưởng Trường tiểu học Hòa Khương 1, cho biết trước giờ vào học (sáng 16.4), các giáo viên trong trường được HS báo có nhiều bạn chóng mặt, đau bụng, ói mửa và khó thở. Khai thác thông tin từ phía HS thì các em cho hay trước giờ vào học, các em HS lớp 3, lớp 4 có chơi trò slime mua tại các cửa hàng tạp hóa đối diện trường, rồi đưa vào trường chơi. Ngay khi hít phải khí từ món đồ chơi nói trên, các em bắt đầu có những triệu chứng sốc phản vệ. Các HS được trường đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế H.Hòa Vang.

Hơn 30 học sinh phải đi cấp cứu vì ngộ độc đồ chơi trước cổng trường

Chị L.T.T.N (trú H.Hòa Vang, phụ huynh của một nạn nhân) lo lắng: “Cháu kể với tôi về việc các anh chị trong trường mua đồ chơi nặn hình và có dấu hiệu đau bụng nhưng sau đó thì hết đau. Đến khi cháu tò mò đồ chơi mới, lạ mắt của các anh chị lớp 4, chỉ đứng xem nhưng cũng bị ngộ độc”.

Các HS ngộ độc phải cấp cứu tập trung ở khối lớp 3 và lớp 4. Trong số này có 6 trường hợp khó thở nặng được chuyển đến Bệnh viện (BV) Phụ sản - Nhi (Đà Nẵng). Bác sĩ CKII Võ Hữu Hội, Trưởng khoa Nhi hồi sức (BV Phụ sản - Nhi Đà Nẵng) - người trực tiếp tiếp nhận và điều trị cho các HS trên, cho biết: “Các bệnh nhi mà bệnh viện tiếp nhận đều có biểu hiện của ngộ độc khí, có 2 cháu trong số các HS có dấu hiệu khó thở , số còn lại đang được các bác sĩ theo dõi các triệu chứng...”.

Ông Trần Nguyễn Minh Thành, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Đà Nẵng, cho biết ngay khi vụ việc xảy ra, Sở đã cho tất cả HS Trường tiểu học Hòa Khương 1 nghỉ học (chiều 16.4) để cán bộ liên ngành vào cuộc kiểm tra, xử lý. “Đã lấy mẫu đồ chơi để gửi kiểm định xác định nguyên nhân. Những món đồ chơi nhiều nguy cơ độc hại như slime, hạt nở... đã được ngành giáo dục liên tục cảnh báo, thông tin đến phụ huynh, khuyến cáo đến HS nhiều lần. Tuy nhiên, với vụ việc lần này liên quan đến HS là có trách nhiệm của Sở. Chúng tôi đang phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan xử lý vụ việc”, ông Thành chia sẻ.

Đến 13 giờ cùng ngày, có 14 HS đã được xuất viện về nhà; 15 HS theo dõi ở Trung tâm y tế H.Hòa Vang đã ổn định; 6 HS ở BV Phụ sản - Nhi có 5 HS đã ổn, 1 HS còn ở cấp cứu do có liên quan bệnh nền tim bẩm sinh. Chiều cùng ngày, lãnh đạo Công an H.Hòa Vang (Đà Nẵng) cho hay, đang chờ kết quả xét nghiệm từ mẫu đồ chơi để có kết luận cuối cùng.

Hết hồn với lời kể của học sinh nhập viện vì chơi đồ chơi “lạ”

Ghi nhận cùng ngày tại nhiều trường học trên địa bàn TP.Đà Nẵng, vẫn còn có nhiều hàng quán bán các loại đồ chơi nguy cơ dị ứng và ngộ độc như slime và hạt nở, bột màu hóa chất... Cô Huỳnh Thị Thu Nguyệt, Hiệu trưởng Trường tiểu học Núi Thành (Q.Hải Châu, Đà Nẵng), cho rằng thường xuyên nhắc nhở, tuyên truyền về việc nhiều hàng quán bán những đồ chơi độc hại và không rõ nguồn gốc.

Chiều cùng ngày, UBND TP đã có công văn thực hiện quyết liệt các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn trước cổng trường học, huy động liên ngành gồm giáo dục, công an, công thương, quản lý thị trường, y tế, an toàn thực phẩm... vào cuộc.