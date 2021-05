4 chốt kiểm soát cửa ngõ Lâm Đồng: Lực lượng tuyến đầu bám đường dưới cái nắng đổ lửa

Từ sáng 29.5, tại chốt kiểm soát, phòng chống dịch Covid - 19 đặt ở đèo Chuối - QL20 (Chốt số 1), cửa ngõ H.Đạ Huoai (Lâm Đồng) nối H.Tân Phú (Đồng Nai), các lực lượng liên ngành của tỉnh Lâm Đồng như y tế, công an, quân đội và thanh tra giao thông làm nhiệm vụ kiểm soát, phòng chống dịch dưới cái nắng gắt như lửa đốt.

Đây là chốt có mất độ phương tiện lưu thông đông đúc nhất từ TP.HCM và các tỉnh miền Đông, miền Tây Nam Bộ vào Lâm Đồng so với 4 chốt kiểm soát, phòng chống dịch còn lại. Vì vậy, trong khi tình hình dịch Covid- 19 đang diễn biến phức tạp tại TP.HCM thì Chốt số 1 được xem làm “tấm lá chắn” quan trọng trong công tác phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh Lâm Đồng

Dưới cái nắng hơn 36 0 C, các lực lượng tại Chốt số 1 căng mình bám đường, bám chốt làm nhiệm vụ phòng chống dịch

Tại đây, các lực lượng cùng phối hợp làm nhiệm vụ điều tiết giao thông, kiểm tra thân nhiệt, hướng dẫn người dân đeo khẩu trang, khai báo y tế tại nơi đến và ghi số xe, số người trên các phương tiện giao thông theo chiều lưu thông từ TP.HCM và các tỉnh miền Đồng, miền Tây Nam Bộ vào Lâm Đồng trên QL20.

"Chúng tôi đã quán triệt tới tất cả mọi người phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bản thân và toàn lực lượng trong thời gian làm nhiệm vụ. Trong qua trình làm nhiệm vụ đòi hỏi phải kiểm tra thân nhiệt đầy đủ, chính xác và đảm bảo an toàn giao thông trên QL20. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu bất thường như sốt, ho… chúng tôi sẽ triển khai các biện pháp kịp thời theo quy định nhằm đảm bảo an toàn công tác phòng chống dịch”, thiếu tá Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh.