4 ngày nghỉ Tết, cả nước xảy ra hơn 20 vụ cháy, 1 người chết

Trong đó, vụ cháy ngôi nhà 3 tầng ở phường Phúc Lợi (quận Long Biên, Hà Nội) xảy ra lúc 0 giờ 30 phút sáng 6.2 là nghiêm trọng nhất, khiến 1 người chết. Cảnh sát đã huy động 5 kíp xe chữa cháy và phải mất gần 3 giờ mới dập dắt được ngọn lửa.

Ngoài các vụ cháy xảy ra trong nhà dân thì các kho bãi dự trữ gỗ, vải, nhà hàng và các điểm kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải trí cũng là khu vực xảy ra nhiều vụ cháy lớn trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán năm nay, gây nhiều thiệt hại về tài sản.

Cũng theo thông tin từ Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, nguyên nhân các vụ cháy chủ yếu là do người dân, các doanh nghiệp còn lơ là, chủ quan trong ý thức tổ chức phòng cháy chữa cháy . Nhiều vụ cháy do người dân bất cẩn đốt vàng mã, thắp hương trong ngày Tết, còn những vụ cháy xảy ra ở kho bãi thì chủ yếu do xảy ra các sự cố về điện gây chập điện phát sinh đám cháy.