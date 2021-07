4 thanh, thiếu niên nhậu còn livestream trong lúc đang thực hiện Chỉ thị 16

Sáng 30.7, Công an xã Đồng Tiến (H.Đồng Phú , Bình Phước ) đã mời 4 thanh, thiếu niên gồm: N.A.T (15 tuổi), P.D.C (18 tuổi), Đ.T.H (17 tuổi) và T.N.T (16 tuổi, cùng ngụ xã Đồng Tiến, H.Đồng Phú, Bình Phước) để điều tra về hành vi tụ tập đông người trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Trước đó, khoảng 14 giờ chiều 29.7, T. cùng 3 người bạn là T, C và H. cùng nhậu với nhau phía sau vườn nhà mình tại ấp 3, xã Đồng Tiến. Khi nhậu được một lúc thì T. lấy điện thoại của mình livestream trên mạng xã hội Facebook , phát trực tiếp hình ảnh cả 4 người đang ăn nhậu và mời mọi người cùng vào xem. Đáng chú ý, thời gian này tỉnh Bình Phước đang thực hiện Chỉ thị 16 để phòng dịch bệnh.

Sau khi nắm được được thông tin, Công an xã Đồng Tiến phối hợp với Công an H.Đồng Phú mời cả 4 thanh, thiếu niên trên lên cơ quan công an làm việc. Tại đây, cả 4 đã thừa nhận việc cùng nhậu chung vào chiều 29.7, sau đó livestream phát trên mạng xã hội Facebook dù biết đang thực hiện Chỉ thị 16 không được phép tụ tập đông người.

Livestream facbook mời mọi người cùng vào xem nhóm....nhậu ẢNH: CẮT MÀN HÌNH

Công an xã Đồng Tiến đã lập biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực y tế đối với 4 thanh, thiếu niên này khi vi phạm quy định giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.