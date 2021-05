40 cán bộ, chiến sĩ Công an An Giang xung phong về biên giới chống dịch Covid-19

Ngày 13.5, Công an tỉnh An Giang tổ chức lễ tiễn 40 cán bộ, chiến sĩ về tuyến biên giới của tỉnh tham gia phòng, chống dịch Covid-19 cùng các lực lượng quân sự

Đáng chú ý, 40 chiến sĩ công an được Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang tăng cường về biên giới lần này là những người đã viết đơn tình nguyện xung phong lên “tuyến đầu” chống dịch Covid-19. Trong đó, có một số người đã lần thứ 2 tình nguyện xung phong lên "tuyến đầu" chống dịch

40 chiến sĩ công an các cấp của tỉnh An Giang đã viết đơn tình nguyện lên "tuyến đầu" chống dịch Covid-19 Ảnh: CÔNG AN CUNG CẤP Theo Công an tỉnh An Giang, từ khi xảy ra dịch Covd-19 đến nay, đây là lần thứ 5 Công an tỉnh tăng cường quân về Theo Công an tỉnh An Giang, từ khi xảy ra dịch Covd-19 đến nay, đây là lần thứ 5 Công an tỉnh tăng cường quân về biên giới phòng, chống dịch. Tổng cộng hơn 1.000 lượt cán bộ, chiến sĩ công an các cấp của tỉnh An Giang được luân phiên về 5 huyện biên giới của tỉnh để phòng, chống dịch Covid-19, phòng chống tội phạm và đảm bảo an ninh trật tự tuyến biên giới.

Đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó giám đốc Công an tỉnh An Giang, cho biết Ban Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận và biểu dương tinh thần hăng hái, nhiệt huyết, đầy trách nhiệm của các cán bộ, chiến sĩ tình nguyện đăng ký lên đường tham gia phòng, chống dịch Covid-19. Mong các đồng chí tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong suốt quá trình công tác tại các Tổ, chốt phòng, chống dịch Covid-19, góp phần đảm bảo an ninh an toàn trên các tuyến biên giới.

Theo Công an tỉnh An Giang, hiện có gần 300 cán bộ, chiến sĩ của công an các cấp trong tỉnh tham gia cùng các lực lượng khác làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 gần 100 km biên giới của tỉnh.