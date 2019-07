40% người nhậu tự lái xe về trong tình trạng say xỉn

Sáng nay 26.7, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Hội An toàn giao thông Việt Nam, Hiệp hội Các doanh nghiệp Rượu châu Á Thái Bình Dương (APIWSA) và Diễn đàn Uống có trách nhiệm Việt Nam (VARD) phối hợp tổ chức Hội thảo quốc gia “Công bố kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của việc lạm dụng đồ uống có cồn đến hành vi điều khiển mô tô, xe máy tại Việt Nam”.

Báo cáo kết quả nghiên cứu tại hội thảo, TS. Vũ Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu GTVT Việt Đức (Trường Đại học Việt Đức) cho biết, theo số liệu thống kê, trong các vụ tai nạn giao thông do uống rượu bia lái xe , tỉ lệ người đi xe máy chiếm từ 70 - 90 %. Trong đó, tỉ lệ nam giới gây ra là 80 - 90 %. Thời điểm xảy ra tai nạn liên quan đến uống rượu, bia thường vào buổi tối (18 - 24 giờ).

Quan trắc hành vi tại các nhà hàng, quán nhậu cho thấy, tỷ lệ thực khách tự điều khiển phương tiện sau khi uống rượu bia chiếm tỉ lệ 68 % (xe máy 62 %, ô tô 6 %). Khoảng 40% người đi nhậu ra về trong tình trạng bị say.

Đáng chú ý, nhiều người có tâm lý cho rằng "tôi nghĩ rằng lái xe máy sau khi uống rượu bia vẫn an toàn như mọi khi” và “đi quãng đường ngắn nên tôi nghĩ là an toàn”.

Gần 2/3 số nạn nhân vẫn tiếp tục tự điều kiển phương tiện ra về sau khi uống rượu bia say mặc dù họ có sự thay đổi nhận thức về các tác hại của hành vi này sau khi bị tai nạn. Vì vậy, theo ông Tuấn, cần tăng mức phạt hơn nữa với hành vi uống rượu bia rồi điều khiển xe. Đồng thời, cần siết chặt nguy cơ tai nạn do rượu bia bằng các giải pháp như quy định nồng độ cồn trong máu bằng 0, bổ sung các hình thức phạt mới như lao động công ích…

PGS - TS Lê Huy Trí, Phó giám đốc phụ trách Trung tâm Nghiên cứu An toàn giao thông (Học viện Cảnh sát nhân dân) cho rằng, thời gian tới, cơ quan chức năng cần nghiên cứu, học tập kinh nghiệm của các nước áp dụng điểm an toàn giao thông đối với lái xe. Cụ thể, đặt ra mục tiêu số lần tối thiểu kiểm tra giấy phép lái xe trong một năm để tạo sự răn đe, giúp lái xe ý thức được họ sẽ bị kiểm tra bất cứ lúc nào và sẽ bị mất quyền lợi trong tham gia giao thông nếu điểm an toàn giao thông thấp.