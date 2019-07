Khởi tố vụ án xe tải gây tai nạn làm 5 người chết ở Hải Dương

Tại cơ quan công an, Hà Văn Hoàng khai do xe bị hỏng phanh nên đã chủ động điều khiển ép xe vào dải phân cách giữa để giảm tốc độ, dẫn đến tai nạn. Ngay sau khi gây ra vụ tai nạn, Hoàng đã đến trụ sở Công an H.Kim Thành để trình báo. Kết quả xét nghiệm cho thấy Hoàng âm tính với các chất ma túy và không có nồng độ cồn trong khí thở. Báo cáo của Tổng cục Đường bộ VN cho biết, trước lúc bị đổ, xe tải do Hoàng điều khiển có tốc độ 65 km/giờ.