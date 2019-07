Xử lý hình sự đối với vi phạm nồng độ cồn cao

Báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy, trong 6 tháng có 34/64 địa phương phát hiện lái xe dương tính với chất ma túy. Trong 6 tháng đầu năm, có hơn 78.000 trường hợp vi phạm quy định về nồng độ cồn, 239 trường hợp dương tính với ma túy bị xử lý. Về tình hình tai nạn giao thông, 6 tháng đầu năm toàn quốc xảy ra hơn 8.300 vụ tai nạn giao thông, làm chết 3.810 người, bị thương hơn 6.300 người. Trong lĩnh vực hàng không xảy ra 45 sự cố, trong đó có 3 sự cố uy hiếp an toàn cao và 42 sự cố có nguy cơ uy hiếp an toàn. Ngoài ra, có gần 20.000 chuyến bay bị chậm, 209 chuyến hủy.