47 ngư dân thoát chết khi tàu chìm trên biển: ‘Chúng tôi như sống lại lần hai’

Hơn 6 giờ lênh đênh giữa biển khơi

Chiều 19.3, tàu cá QNa 91595 TS (công suất 405 CV), do ngư dân Huỳnh Minh Khả (48 tuổi, ở H.Núi Thành), làm thuyền trưởng đã đưa 47 ngư dân trên tàu câu mực QNa 90839, gặp nạn trên biển vào cảng an toàn. Khi các ngư dân vừa xuống khỏi tàu, những người vợ, bà mẹ, những người con liền chạy đến ôm chầm người thân của mình. Và rồi, những giọt nước mắt hạnh phúc đã rơi.

Tàu câu mực QNa 90839, chìm khi va vào bãi đá ngầm ẢNH: C.X

Ngư dân Nguyễn Văn Bé (44 tuổi, ở xã Tam Giang), chủ tàu cá gặp nạn QNa 90839 TS, nhớ lại vào sáng 15.3, khi mọi người đang chuẩn bị nghỉ ngơi sau ngày hoạt động đánh bắt thì giật mình nghe một tiếng va đập mạnh.

“Khi các thuyền viên chạy về đuôi tàu kiểm tra thì phát hiện tàu va vào bãi đá ngầm và bị thủng lỗ lớn, ngay sau đó nước chảy vào khoang máy, vài phút sau tàu chìm dần trong sự bất lực của tất cả anh em chúng tôi”, ngư dân Bé nói.

Theo ngư dân Bé, biết sự việc không thể cứu vãn được, tất cả đồ đạc chúng tôi đều bỏ lại trên tàu rồi bỏ thuyền thúng xuống biển, các anh em lần lượt nhảy xuống, khi ổn định trên thuyền thúng chúng tôi mới dùng Icom gọi các tàu khác đánh bắt gần đó ứng cứu.

“Ngồi trên chiếc thuyền thúng nhìn chiếc tàu đang chìm dần xuống đáy biển, tôi chỉ biết gào khóc, quỳ lạy trời đất mong sớm có con tàu nào đó đến cứu mình và anh em. Riêng tài sản mất thì cố gắng làm lại, còn người sẽ còn làm được”, anh Bé nghẹn ngào.

Người thân bật khóc khi đón 47 ngư dân về bờ an toàn. ẢNH: MẠNH CƯỜNG

"Sau hơn 6 giờ lênh đênh giữa biển khơi, 47 anh em chúng tôi mới được tàu cá QNa 90929 TS của ngư dân Phạm Văn Lâm ở cùng địa phương cứu đưa lên tàu an toàn. Do tàu của anh Lâm tiếp tục đánh bắt và thực phẩm không đủ cho gần 100 con người trên cả hai tàu nên chúng tôi đã qua lại tàu QNa 91595 TS để vào bờ" - anh Bé cho biết.

Bà Nguyễn Thị Lan (74 tuổi, xã Tam Giang) đã có mặt ở cảng rất sớm chờ con rể của mình là thuyền trưởng Nguyễn Văn Bé. Theo bà Lan, sau khi nghe tin tàu anh Bé gặp nạn và chìm trên biển, cả gia đình đều lo lắng, bất an rồi trông ngóng thông tin từng giờ, từng phút.

“Được tin con cùng các ngư dân khác trên tàu được tàu các khác cứu, lúc đó gia đình tôi mới yên tâm phần nào. Tài sản bị mất coi như của đi thay người vậy, miễn là người còn sống là còn làm ra được”, bà Lan nói rồi ôm chầm lấy anh Bé.

Sẽ tiếp tục vươn khơi bảo vệ chủ quyền

Ngư dân Đỗ Văn Tài (ở xã Tam Quang, H.Núi Thành), không giấu được xúc động khi trở về sau chuyến biển đầy bão táp. “Sau khi va chạm tảng đá ngầm thì nước tràn vào rất nhanh, vài phút sau một nửa con tàu đã bị chìm. Sau hơn 6 giờ lênh đênh trên biển, 47 anh em chúng tôi dường như đã kiệt sức vì không có đồ ăn, nước uống”, anh Tài nhớ lại.

Nhưng giọt nước mắt hạnh phúc đã rơi. ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Theo anh Tài, mãi đến 15 giờ chiều cùng ngày, tàu cá của anh Phạm Văn Lâm, đang đánh bắt gần đó nhận được thông tin và đến cứu kịp thời. “Khi được cứu lên tàu an toàn tôi mới mới tin rằng mình vẫn còn sống sót, cứ tưởng rằng không thể vượt qua cơn hoạn nạn này để về với gia đình nữa. Sau chuyến biển này chúng tôi như được sống lại lần hai”, anh Tài nói.

Anh Tài chia sẻ thêm: “Mọi tài sản đều chìm dưới đáy biển cả rồi. Sống ở đây không đi biển thì không biết làm nghề gì hơn, tôi và các anh em khác sẽ tiếp tục vươn khơi để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng mà cha ông bao đời nay đánh đổi bằng xương máu để gìn giữ”.

Sau khi 47 ngư dân gặp nạn trên biển trở về, ngoài gia đình người thân thì lãnh đạo địa phương cũng đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ mỗi thuyền viên 1 triệu đồng.

Ông Ngô Đức An, Phó chủ tịch UBND H.Núi Thành cho biết, khi nhận được thông tin tàu QNa 90839 TS cùng 47 ngư dân bị chìm trên biển, chính quyền huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng, các tàu cá ngư dân H.Núi Thành đang hoạt động đánh bắt gần khu vực chạy đến cứu. Rất may 47 ngư dân được cứu an toàn tính mạng.

Lãnh đạo H.Núi Thành thăm hỏi, động viên các ngư dân gặp nạn ẢNH: MẠNH CƯỜNG

“Thời gian đến, chúng tôi sẽ có hướng dẫn, hỗ trợ giúp cho chủ tàu gặp nạn về các thủ tục pháp lý bảo hiểm tàu cũng như các nguồn vốn vay để đóng mới lại tàu vươn khơi bám biển”, ông An nói.

Như Thanh Niên đã thông tin, vào lúc 15 giờ 30 ngày 15.3, tàu QNa 90839 TS (công suất 830 CV) do anh Nguyễn Văn Bé làm thuyền trưởng, cùng 46 ngư dân đang hoạt động đánh bắt tại vị trí tọa độ 16 độ vĩ bắc, 116,19 độ kinh đông (cách cảng cá An Hòa - xã Tam Giang khoảng 500 hải lý) thì bị chìm. Tàu QNa 90839 TS xuất bến tại Trạm kiểm soát Biên phòng An Hòa (H.Núi Thành) vào ngày 27.2.2021, hành nghề câu mực khơi.