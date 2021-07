'5 khu phố 3 phường' không nằm ngoài ranh quy hoạch khu đô thị Thủ Thiêm

Chiều 22.7, Phó tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn đã ký ban hành văn bản thông báo kết quả kiểm tra liên quan khiếu nại ranh quy hoạch 5 khu phố thuộc 3 phường của KĐTM Thủ Thiêm

Văn bản này cho biết, từ năm 2019 đến nay, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Trương Hòa Bình, Thanh tra Chính phủ đã nhiều lần chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên - Môi trường, Bộ Xây dựng, Bộ Tư pháp và UBND TP.HCM kiểm tra các nội dung khiếu nại của một số hộ dân 5 khu phố liên quan đến quy hoạch KĐTM Thủ Thiêm.

Đến nay, kết quả kiểm tra xác định trong quá trình kiểm tra, rà soát, Thanh tra Chính phủ đã được UBND TP.HCM cung cấp một số bản đồ về quy hoạch KĐTM Thủ Thiêm do nguyên Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Viết Thanh lưu giữ, kèm theo đó là văn bản trình để Thủ tướng ban hành Quyết định số 367/TTg ngày 4.6.1996, mà thời kỳ ông Thanh đang giữ chức Phó chủ tịch UBND TP.

Theo Thanh tra Chính phủ, qua kiểm tra, đối chiếu bản đồ do ông Võ Viết Thanh lưu giữ với 2 bản đồ mà các cơ quan của UBND TP.HCM cung cấp, cho thấy trùng khớp với nhau về ranh quy hoạch. Do đó, Thanh tra Chính phủ nhận định có cơ sở để khẳng định các bản đồ do ông Võ Viết Thanh cung cấp và 2 bản đồ do các cơ quan thuộc UBND TP.HCM cung cấp là các bản đồ xác định về ranh quy hoạch được UBND TP.HCM trình Thủ tướng ban hành Quyết định 367 ngày 4.6.1996 phê duyệt quy hoạch xây dựng KĐTM Thủ Thiêm.

Đối với việc xác định vị trí, ranh giới, số thửa đất của các hộ dân 5 khu phố thuộc 3 phường, Thanh tra Chính phủ cho biết ngày 6.1.1997, Chính phủ có Nghị định số 03-CP về thành lập Q.Thủ Đức, Q.2, Q.7, Q.9, Q.12 và thành lập các phường thuộc quận mới ngày 18.3.1997. UBND TP.HCM khi đó đã có Quyết định số 1198/QĐ-UB về thành lập Q.2 (cụ thể hóa Nghị định 03).

Theo đó, Q.2 có tổng diện tích tự nhiên là 5.020 ha (bao gồm đất và mặt nước sông Sài Gòn) với 86.027 nhân khẩu, gồm 11 phường. Ranh giới Q.2 và các phường được xác định cụ thể trên bản đồ hành chính và được cắm mốc tại thực địa.

“Căn cứ vào Bản đồ hành chính Q.2 để xác định số thửa, vị trí, ranh giới nhà, đất của từng hộ dân, trên cơ sở đối chiếu với ranh quy hoạch KĐTM Thủ Thiêm cho thấy, vị trí, ranh giới nhà, đất của các hộ dân khiếu nại đều nằm trong ranh quy hoạch KĐTM Thủ Thiêm”, Thanh tra Chính phủ khẳng định.

Cũng theo Thanh tra Chính phủ, kết quả trên đã từng được công bố nhưng người dân không đồng ý và tiếp tục khiếu nại. Thanh tra Chính phủ đã nhiều lần phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức đối thoại và căn cứ trên hồ sơ tài liệu người dân cung cấp, đã tiếp tục kiểm tra, rà soát lại.

Cụ thể, người dân đã cung cấp một số tài liệu có liên quan đến quy hoạch KĐTM Thủ Thiêm để khiếu nại, gồm Quyết định số 255/QĐ-UB-QLĐT ngày 15.1.1998 của UBND TP.HCM về phê duyệt quy hoạch điều chỉnh các khu vực quy hoạch không bán nhà thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn Q.2; Quyết định số 13585/KTST-QH ngày 16.9.1998 của Kiến trúc sư Trưởng TP.HCM về phê duyệt quy hoạch 1/2000 KĐTM Thủ Thiêm.

Tuy nhiên, đây là những tài liệu không có cơ sở để giải quyết, cũng như không làm thay đổi thực tế ranh quy hoạch KĐTM Thủ Thiêm.

Rà soát các tổ chức, cá nhân vi phạm chuyển nhượng, quản lý, sử dụng đất

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo các bộ: Xây dựng, Tài nguyên - Môi trường, Tư pháp, Tài chính , và Thanh tra Chính phủ phối hợp, hướng dẫn UBND TP.HCM xử lý các nội dung liên quan đến khiếu nại của người dân về ranh quy hoạch KĐTM Thủ Thiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, chỉ đạo UBND TP.HCM tuyên truyền vận động người dân chấp hành kết quả kiểm tra của các cơ quan chức năng, chấm dứt khiếu nại cũng như kiểm điểm xử lý trách nhiệm của tập thể và cá nhân liên quan đến các vi phạm.

Trong đó có việc phê duyệt sơ đồ điều chỉnh các khu vực không bán nhà thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn Q.2 trái quy định; việc sai sót về vị trí giới hạn của Kiến trúc sư trưởng TP.HCM trong phê duyệt quy hoạch chi tiết KĐTM Thủ Thiêm tỉ lệ 1.2000; kiểm tra, rà soát những tổ chức, cá nhân có vi phạm liên quan đến việc chuyển nhượng, quản lý, sử dụng đất đai tại KĐTM Thủ Thiêm, có biện pháp giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.