6 biện pháp để miền Tây kiểm soát dịch vào ngày 25.8

Chiều 18.8, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên chủ trì cuộc họp trực tuyến với 12 tỉnh phía Tây Nam bộ gồm: Trà Vinh, Bến Tre, Tiền Giang, Cần Thơ, Kiên Giang, Sóc Trăng, Hậu Giang, Đồng Tháp, An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau và Vĩnh Long để đánh giá việc thực hiện Chỉ thị 16 và Nghị quyết 86 của Chính phủ. Đây là ngày cuối cùng các tỉnh, thành này thực hiện Chỉ thị 16 giai đoạn 2.

Theo Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), từ ngày 27.7 đến nay, 12 tỉnh, thành Tây Nam bộ ghi nhận 19.754 ca mắc (chiếm 6,8% ca mắc cả nước và 7,5% số ca mắc của 19 tỉnh phía nam). Các địa phương có số mắc cao nhất là Đồng Tháp (hơn 5.300 ca), Tiền Giang (hơn 4.800 ca), Cần Thơ (hơn 2.900 ca)…

Theo Bộ Y tế, Nghị quyết 86 của Chính phủ ban hành ngày 6.8 đặt mục tiêu TP.HCM phấn đấu kiểm soát được dịch bệnh trước ngày 15.9. Các tỉnh: Bình Dương, Long An, Đồng Nai kiểm soát được dịch trước ngày 1.9. Các tỉnh, thành khác phấn đấu kiểm soát được dịch bệnh trước ngày 25.8. Để đạt mục tiêu, các địa phương phải chú trọng thực hiện 6 biện pháp, gồm: không cho dịch xâm nhập; kiểm soát không bùng phát dịch từ bên trong; khi phát hiện F0 phải truy vết nhanh ; đẩy nhanh tầm soát xét nghiệm; nâng cao công tác điều trị để giảm tối đa trường hợp tử vong; phải đảm bảo ổn định trật tự an toàn, an sinh xã hội