80 người chết, mất tích, 25.103 nhà bị ngập do mưa lũ sau bão số 9

Theo cập nhật mới nhất về thiệt hại do mưa lũ sau bão số 9 từ Văn phòng Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai đến sáng nay, 1.11, đã có 29 người chết (Quảng Nam 23 người, Gia Lai 1 người, Đắk Lắk 1 người, Nghệ An 4 người). Bên cạnh đó, vẫn còn 51 người đang mất tích (Nghệ An 3 người, Quảng Nam 24 người, Bình Định 23 người, Kon Tum 1 người).