Ai điều hành sới bạc 'khủng' ở TP.HCM?

Theo thông tin ban đầu, Thành đã tổ chức sới bạc tại bãi đất trống ven đường Võ Văn Kiệt (P.3, Q.6) mà Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC04) Công an TP.HCM phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM triệt phá vào chiều 25.9, bắt giữ gần 200 người.

Đây là sới bạc “khủng” với sự tham gia của hàng trăm con bạc ở khu vực TP.HCM và lân cận. Theo cơ quan công an, để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, các con bạc tham gia sới bạc thường gửi xe rải rác ở các điểm “thân cận” nằm dọc đường Gia Phú, Bình Tây… Sau đó, có các xe ôm sẽ lãnh trách nhiệm chuyên chở ngược xuôi đến sới gà

Ngoài việc đưa đón, các xe ôm còn đóng vai trò cảnh giới. Mỗi khi con bạc đi vào bên trong, cửa tôn ngay lập tức đóng lại. Ngay cổng ra vào có một quán nước nhỏ nhưng thực tế là nơi túc trực của nhóm canh gác, báo động khi có dấu hiệu khả nghi.

Theo trinh sát, nhóm này còn tổ chức phân công các thành viên đóng vai trò cảnh giới, thường xuyên túc trực ở trụ sở công an gần đó, thậm chí cả ở Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) để báo động một cách nhanh nhất.

Xung quanh sới bạc là nhà dân và các công trình xây dựng. Theo người dân địa phương, khu đất này trước đây là bãi rác, sau đó được dọn dẹp, rào chắn cẩn thận. Hầu hết người dân xung quanh tỏ ra bất ngờ khi nghe tin sới bạc khủng hoạt động tại địa điểm này. "Lúc đó khoảng 14 giờ 30, tôi bán vé số gần sới bạc thì các anh (công an - PV) đến hướng dẫn tôi ra xa khu vực này. Sau đó thì rất đông công an đến vây bắt, lúc này mới biết họ bắt sới bạc", một nhân chứng kể lại.

Nhiều người dân sống liền kề sới bạc trên cho biết, tiếng ồn ào và người lạ thường xuyên tới đây xuất hiện khoảng 1 tháng nay. “Lúc trước thì không nghe gì, khoảng 1 tháng trở lại thì có nghe tiếng ồn ào từ trong bãi đất phát ra, nhưng không thường xuyên”, một bảo vệ làm việc gần sới bạc nói, rồi cho biết nhóm người lạ tập trung đến bãi đất này khoảng 1 - 2 lần/tuần, không cố định thời gian.

Ngày 26.9, một cán bộ Phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết, công an mới triệt phá sới bạc vào chiều 25.9 nên hiện vẫn còn đang mở rộng điều tra. “Khi nào có kết quả điều tra, cũng như được sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP.HCM, chúng tôi sẽ thông tin đầy đủ đến báo chí”, cán bộ này nói.