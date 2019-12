Đại sới bạc giữa rừng: Súng và bộ đàm cảnh giới

Để kiểm chứng lời H., một ngày gần cuối tháng 11, chúng tôi theo một nhóm con bạc để “mục sở thị” sới bạc lớn trong rừng nằm ở khu vực 3 ngọn núi trong khu bảo tồn thiên nhiên, đoạn giáp hồ Sông Kinh giữa TT.Phước Bửu và xã Phước Thuận.

PV Thanh Niên được đưa vào sới bằng lối đi thứ hai, đang đi thì hoảng hồn khi thấy một người cảnh giới từ xa cầm súng bảo vệ sới bạc. Vờ khen khẩu súng đẹp, người chở chúng tôi, tiếp lời: “Đó là súng chì, loại súng hơi, mua mấy chục triệu đó. Giờ súng đó khoảng 50 m mà bắn nắp bia là không sẩy được đâu!”.

Khi trò chuyện với các con bạc, chúng tôi còn được giới thiệu nhiều về độ an toàn “bất khả xâm phạm” của sới bạc này. Các con bạc cho rằng, tại khu vực tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thời gian gần đây có nhiều sới bạc mọc lên nhưng sới ở H.Xuyên Mộc mở thường rất "uy tín" và lôi kéo hàng trăm con bạc . Tại sới bạc luôn có từ 30 - 40 người cảnh giới, đưa đón túc trực và làm nhiều nhiệm vụ khác nhau ở cả trong và ngoài sới. Chủ sới còn chỉ đạo lực lượng này đóng giả con bạc trà trộn tại chiếu bạc của mình, ngồi xen kẽ để theo dõi ngầm mọi hoạt động của con bạc.

Tại sới bạc, chủ sới luôn bao quát tình hình từ trong ra ngoài. Tất cả nhóm cảnh giới ở từng chốt canh gác đều được chủ sới trang bị bộ đàm để tiện "báo cáo tình hình". Qua nhiều lần tiếp cận sới bạc, PV quan sát, mặc dù ngồi thu tiền xâu nhưng chủ sới không bao giờ quên chỉ đạo đàn em tăng cường cảnh giới, canh gác xung quanh chiếu bạc.

Cứ khoảng 15 - 30 phút nếu không thấy người cảnh giới liên lạc bằng bộ đàm, chủ sới sẽ trực tiếp gọi ra hỏi thăm nhắc nhở “các anh em tập trung làm việc”. Đây cũng là lý do nhiều con bạc luôn an tâm khi đến chơi tại sới bạc này.

Một lần, chiếu bạc đang hăng say sát phạt thì một người cảnh giới phía ngoài gọi bộ đàm vào thông báo có người lạ chạy xe máy tiếp cận khu vực sới. Sau khi dò hỏi, phía cảnh giới thông báo cho chủ sới biết chỉ là người dân vô rừng hái măng. Chủ sới liền quát: “Không cho nó vô rừng, kêu nó ra ngay. Mày bảo nó ngày làm được bao nhiêu tiền thì cho mẹ nó luôn rồi đuổi đi”. Khi chủ sới nóng giận, cả sới bạc cũng gần như im lặng…

Thấy chúng tôi ngạc nhiên, H. cho biết việc chủ sới không cho người dân vô rừng là để bảo đảm an toàn cho sới bạc. Nếu ai cũng vô được thì "chèo" (tức công an - PV) cải trang vô bắt sới rất dễ. “Việc chủ sới “ném” vài triệu để đuổi những người đi câu cá, hái rau, bán vé số… đi quanh khu vực để đảm bảo an toàn là chuyện thường”, H. cho hay.