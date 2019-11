Bình Phước: Triệt phá một sới bạc lớn trong lô cao su

Ngày 9.11, theo thông tin từ Công an tỉnh Bình Phước, lực lượng Cảnh sát hình sự của tỉnh vừa phối hợp với Công an H.Phú Riềng triệt phá một sới bạc lớn tại một lô cao su tại xã Long Bình, H.Phú Riềng.

Tang vật tại hiện trường sới bạc Công an cung cấp

Trước đó, sau một thời gian bí mật theo dõi các phương thức thủ đoạn hoạt động tổ chức đánh bạc của các nghi can, khoảng 0 giờ 30 phút ngày 8.11, gần 50 cán bộ chiến sĩ công an được huy động đã đồng loạt tấn công vào sới bạc khống chế, bắt quả tang các nghi can.

32 con bạc bị bắt giữ tại tại sới bạc trong lô cao su Công an cung cấp

Tại hiện trường sới bạc, các lực lượng đã khống chế 32 nghi can, bắt giữ tại chỗ. Tang vật thu được gồm: 3 xe ô tô, 12 xe mô tô, 99 triệu đồng, 28 điện thoại di động, một bộ chơi cờ bạc bịp và một số dụng cụ đánh bạc…

Địa điểm được các nghi can tổ chức đánh bạc được xác định là của ông Nguyễn Kiên Cường (xã Long Bình, H.Phú Riềng), địa điểm này khá xa khu dân cư.

Các nghi can tổ chức đánh bạc đã chuẩn bị sẵn một tấm bạt được may rất chuyên nghiệp cho việc chơi xóc đĩa và hệ thống đèn đủ để chiếu sáng rộng hàng chục m2.

Tang vật xe máy của các đối tượng bị tạm giữ Công an cung cấp

Tại Cơ quan công an, bước đầu các nghi can khai nhận sới bạc bắt đầu hoạt động từ khoảng 20 giờ ngày 7.11, đến hơn nửa đêm thị bị lực lượng công an bắt giữ. Một số con bạc ở xa còn được xe ô tô chở miễn phí đến địa điểm đánh bạc.

Hiện vụ việc đang được các lực lượng tiếp tục điều tra, làm rõ.