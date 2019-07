Ai đứng sau những sai phạm của Mường Thanh?

Cư dân “chung cư ông Thản” phần lớn không có sổ hồng Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, trong khoảng năm 2015 và 2016, TP.Hà Nội và Bộ TN-MT có chủ trương phối hợp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng (sổ hồng) cho những chủ sở hữu căn hộ tại các dự án có sai phạm do chủ đầu tư gây ra. Với chủ trương chỉ xử lý các chủ đầu tư gây ra lỗi, còn người dân không có lỗi, không phải chịu và được xem xét cấp sổ hồng, nhiều căn hộ “chung cư ông Thản” (chung cư do Tập đoàn Mường Thanh mà ông Lê Thanh Thản làm chủ tịch xây dựng - PV) đã được cấp sổ hồng nhưng không phải đa số. “Tranh thủ có chủ trương cấp sổ hồng, đầu năm 2016 tôi nhanh chóng hoàn thiện các giấy tờ thủ tục và được cấp sổ hồng. Nhưng những chủ căn hộ từ tầng 4 trở xuống thì không được cấp vì đấy là diện tích trung tâm thương mại được chủ đầu tư biến thành căn hộ để bán”, anh Nguyễn Văn Thanh, cư dân tại tầng 8 tòa chung cư CT11, khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ, P.Đại Kim, Q.Hoàng Mai do Mường Thanh đầu tư xây dựng, cho biết. Theo anh Thanh, tại khu này ông Thản đầu tư xây dựng 3 tòa là CT11, CT12A và CT12B. Trong cùng một tòa chung cư nhưng chỉ những căn hộ tại các tầng có trong quy hoạch thì mới được cấp sổ hồng. Những căn ở tầng kỹ thuật, vượt tầng hay ở diện tích trung tâm thương mại thì chưa biết khi nào được cấp sổ hồng. Tình trạng cấp sổ theo kiểu “xôi đỗ” này cũng khá phổ biến tại 6 tòa chung cư Đại Thanh ở H.Thanh Trì do Tập đoàn Mường Thanh đầu tư xây dựng. Có nhà nhưng không sổ hồng cũng là tình cảnh của hầu hết các hộ dân đang sinh sống tại 12 tòa chung cư khu HH ở Linh Đàm, chung cư VP6 Linh Đàm ở P.Hoàng Liệt, Q.Hoàng Mai... Riêng với chung cư CT6 Kiến Hưng, Q.Hà Đông là dự án được Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội xác định ông Lê Thanh Thản có hành vi lừa dối khách hàng, người dân không có hy vọng nhiều được cấp sổ hồng. Lê Quân