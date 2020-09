An Giang: 2 trong số 5 em nhỏ tử vong do đuối nước là chị em ruột

Khoảng 14 giờ cùng ngày, người dân địa phương phát hiện 5 trẻ em cùng ngụ ở địa phương bị đuối nước trong hồ, gồm: Neàng Chanh Tha (9 tuổi), Neàng Sóc Na (10 tuổi), Neàng Nét (12 tuổi), Neàng Na Ry (12 tuổi) và Chau Chanh Đết (2 tuổi).

Trong số các em bị nạn có Neàng Na Ry và Chau Chanh Đết là chị em ruột, con của bà Neàng Pho La, ngụ ở địa phương. Neàng Nét và Neàng Na Ry mới vào học lớp 7 của Trường THCS Võ Trường Toản; Neàng Chanh Tha (học lớp 4) và Neàng Sóc Na (học lớp 5, cùng Trường tiểu học Văn Giáo).

Như Báo Thanh Niên thông tin, khoảng 13 giờ trưa 13.9, có 6 em từ 2-12 tuổi ngụ xã Văn Giáo, H.Tịnh Biên đến hồ nước tại ấp Đây Cà Hom, xã Văn Giáo để tắm. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, người dân phát hiện 5/6 em bị đuối nước dưới hồ. Mặc dù cố gắng đưa các em đến Trạm y tế xã Văn Giáo cấp cứu nhưng bất thành, 5 em đã tử vong. Một em may mắn không bị nạn là bé Nàang Mây (3 tuổi).

Thượng tá Lê Thành Đồng, Trưởng công an H.Tịnh Biên, tỉnh An Giang, cho biết Công an H.Tịnh Biên đã phối hợp với Công an tỉnh An Giang đến khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ đuối nước. Sau khi thực hiện các thủ tục theo quy định Công an đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.”