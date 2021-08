An Giang: 5 người được cứu sống kịp thời trong vụ cháy nhà

Khoảng 4 giờ 40 ngày 13.8, người dân phát hiện đám cháy phát ra từ phía sau nhà số 270 trên đường Hà Hoàng Hổ, P.Đông Xuyên, TP.Long Xuyên, An Giang , do bà Nguyễn Thị Mỹ Dung (60 tuổi) làm chủ, liền điện báo công an và tri hô cho người dân tham gia chữa cháy.

Vụ cháy đã thiêu rụi 2 căn nhà dân và 2 căn nhà khác bị cháy 30 - 50% Ảnh: CTV

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, đại tá Đinh Văn Nơi , Giám đốc Công an tỉnh An Giang, nhanh chóng có mặt tại hiện trường, chỉ đạo lực lượng PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh điều 5 xe chữa cháy cùng 40 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phối hợp Công an TP.Long Xuyên và lực lượng tại chỗ khẩn trương chữa cháy. Ngoài ra, Ban Công trình đô thị TP.Long Xuyên cũng điều 2 xe cung cấp nước đến hỗ trợ.

Thời điểm các lực lượng chữa cháy đến nơi, ngọn lửa đã lan nhanh sang một số căn nhà lân cận và bùng phát dữ dội. Xác định còn một số người dân đang bị kẹt bên trong, rất nguy hiểm, lực lượng Công an tỉnh An Giang nỗ lực tiếp cận và đưa 5 người mắc kẹt trong đám cháy ra ngoài an toàn.

Lãnh đạo Thành ủy, UBND TP.Long Xuyên, An Giang hỗ trợ, động viên người dân bị cháy nhà Ảnh: CTV

Sau gần 20 phút tích cực chữa cháy , đám cháy được khống chế và dập tắt, không để lan sang hàng chục hộ dân phía sau. Hậu quả, vụ cháy đã thiêu rụi hoàn toàn 2 căn nhà, 1 căn bị cháy 50% và 1 căn bị cháy 30%. Ước tính ban đầu, vụ cháy gây thiệt hại tài sản hơn 600 triệu đồng.

Công an tỉnh An Giang đang phối hợp lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà.