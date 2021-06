Nhiều kênh YouTube mạo danh Giám đốc Công an tỉnh An Giang

Ngày 13.6, C ông an tỉnh An Giang cho hay gần đây trên mạng xã hội, nhất là trên YouTube, xuất hiện một số kênh đăng các clip cắt ghép hình ảnh và lời phát biểu của đại tá Đinh Văn Nơi , Giám đốc Công an tỉnh này, để câu view và phục vụ lợi ích cá nhân.