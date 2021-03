An Giang: Khởi tố 3 bị can lừa đảo 20 tỉ đồng 'điều' đại tá Đinh Văn Nơi

Tối 20.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam đối với Vũ Văn Quý (30 tuổi, trú Q.3, TP.HCM), Hoàng Thị Tâm (54 tuổi, trú H.Phúc Thọ, Hà Nội) và Ngô Văn Trọng (48 tuổi, trú Q.Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng ) để điều tra, xử lý về hành vi lừa đảo , chiếm đoạt tài sản. Nhóm bị can này đã lừa đảo sẽ "điều" đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang , ra khỏi địa bàn tỉnh An Giang với giá 20 tỉ đồng.